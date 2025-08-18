قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي من واشنطن: على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" من واشنطن، أنه على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام بشكل دائم.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاء منفردًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة واشنطن، اليوم الاثنين، وذلك قبل ساعات من انطلاق اجتماع يضم قادة الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن اللقاء بين ترامب وزيلينسكي سيجري على شكل غداء عمل، يتخلله نقاش موسع قد يستمر لساعات، مشيرةً إلى أن المحادثات ستركز على سبل التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر مع روسيا، وتعزيز الدعم الغربي لكييف.

قادة أوروبا على الطاولة نفسها

وبحسب المصادر ذاتها، سيشارك في الاجتماع الموسع الذي يلي لقاء ترامب وزيلينسكي عدد من أبرز قادة أوروبا، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى جانب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وتأتي زيارة زيلينسكي إلى واشنطن في وقت حساس، حيث يسعى للحصول على ضمانات أمنية وسياسية أكثر وضوحًا من حلفائه الغربيين، في ظل استمرار التصعيد العسكري شرق أوكرانيا وتكثيف روسيا لعملياتها الميدانية.

