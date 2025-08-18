كيف تصدى القانون لظاهرة الإعلانات العشوائية على المباني؟

حفاظا على المظهر الحضاري، وحماية للمواقع الأثرية والتراثية من التشويه البصري، تضمن قانون البناء الموحد، على عدة ضوابط وآليات تنظم وضع الإعلانات في القرى والمدن .



وطبقا لنص المادة 37 من القانون يُحظر الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى، إذا كانت تخالف أسس ومعايير الإعلانات المقررة، في عدد من المواقع الحساسة، أبرزها: الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، وعلى المباني أو المواقف ومحطات ووسائل النقل العام، وفوق الأسطح وواجهات المباني الأثرية أو ذات القيمة المتميزة.

كما حظر القانون إقامة إعلانات في المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبانٍ ذات قيمة متميزة.



إضافة إلى أي أماكن أو محاور مرورية يصدر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، بما يضمن التنسيق الحضاري وحماية الهوية البصرية للمدن المصرية.