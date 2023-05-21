تشكيل مباراة نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي نابولي وإنتر ميلان، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: ماتياس أوليفيرا - كيم مين جاي - أمير رحماني - جيوفاني دي لورينزو

خط الوسط: ستانيسلاف - أنجيسا - كفاراتسخيليا - زيلينسكي - إلماس

خط الهجوم: أوسيمين

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: دانيلو دامبروزيو - دي فريج - باستوني

خط الوسط: بيلانوفا - جاليارديني - أسلاني - باريلا - جوسينس

خط الهجوم: لوكاكو - كوريا

وكان نابولي قد توج ببطولة الدوري الإيطالي بشكل رسمي قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.