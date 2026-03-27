الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تحمل اسم مازن الغرباوي.. انطلاق الدورة الخامسة من ملتقى نغم للمسرح

تقى الجيزاوي

انطلق مساء الخميس، حفل افتتاح الدورة الخامسة من ملتقى نغم للمسرح وتحمل هذه الدورة اسم الفنان المخرج مازن الغرباوى.

 ويقام الملتقى تحت قيادة الفنان شريف الدسوقى الرئيس الشرفى للمهرجان، الفنان ابراهيم أحمد رئيس المهرجان والفنان محمد عصمت مدير المهرجان ، ومن المقرر ان تقام فعليات المهرجان فى الفترة من 26 مارس وحتى 2 ابريل.

وشهد حفل الإفتتاح حضور عدد من نجوم الفن وأبرزهم الفنان شريف الدسوقى، المخرج مازن الغرباوى، الفنان محمود عزت، الفنانة كلوديا حنا.

وتحمل الدورة الخامسة اسم المخرج مازن الغرباوي، تكريمًا لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من عشرين عامًا، وإسهاماته في دعم وتطوير الحركة المسرحية، حيث تأتي هذه الخطوة تقديرًا لدوره في إثراء المشهد المسرحي وتقديم تجارب مميزة على مدار سنوات طويلة.

وتشهد الدورة الحالية مشاركة 22 عرضًا مسرحيًا تتنافس ضمن أربع مسابقات رئيسية تشمل المونودراما، والديودراما، والتريودراما، إلى جانب مسرح الطفل، وذلك بعد مرحلة مشاهدة العروض التي أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس، عقب فتح باب التسجيل المجاني عبر استمارة إلكترونية خلال الفترة من 16 يناير وحتى 20 فبراير 2026.

ومن المقرر أن تستضيف فعاليات الملتقى عددًا من المسارح والمراكز الثقافية في الإسكندرية، من بينها مسرح ستوديو نغم، ومكتبة الإسكندرية، ومركز الجزويت، إلى جانب تنظيم برنامج ثقافي وفني متكامل يتضمن عروض “الميكروتياترو” وستاند كوميدي، بالإضافة إلى ورش فنية متخصصة في التأليف والإخراج والتمثيل والسينوغرافيا والتعبير الحركي، وندوات ثقافية ومعرض للفنون التشكيلية.

ويقام ملتقى «نغم» للمسرح تحت إدارة محمد عصمت، وبرئاسة إبراهيم أحمد، فيما يتولى الفنان شريف الدسوقي الرئاسة الشرفية للدورة الخامسة، مع الإعلان عن أسماء المكرمين وباقي لجان التحكيم والفعاليات المصاحبة تباعًا خلال أيام الملتقى.
 

