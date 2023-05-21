بشرى سارة| رئيس شعبة الأرز يكشف سعر البيع للمستهلك.. فيديو

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن سعر الأرز للمستهلك.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "سعر الأرز الهندي بـ 22 ألف جنيه للطن، يصل للمستهلك بـ 27 جنيها للكيلو؛ لأنه يدخل مرحلة صناعة ويحتاج إضافات"، مشيرًا إلى أن بعض المستهلكين يفضلون الأرز الهندي عن المحلي.

وأضاف: " الأرز المصري يصل المستهلك بسعر نحو 28 جنيهًا للكيلو بينما يبيعه المزارع بنحو 20 ألف جنيه للطن وانخفض اليوم إلى 17 ألف جنيه للطن ، معلقا: "لو وصل 15 ألف جنيه يعد سعرًا عادلًا للمزارع".

وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الإنتاج المصري من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي، ولكن تم الاستيراد بسبب عدم بيع المزارعين لمحاصيلهم خلال الموسم الماضي.