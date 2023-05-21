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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مرصد الأزهر يستعرض أحدث إنتاجاته الفكرية خلال استقبال وفد جامعة أوسنابروك الألمانية

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

استقبلت الدكتورة رهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأحد، وفدًا ألمانيًا برئاسة الدكتور بولنت أوتشر عميد معهد الدراسات الإسلامية بجامعة أوسنابروك الألمانية، وخلال اللقاء تعرف الوفد على جهود الباحثين في رصد وتتبع أنشطة التنظيمات الإرهابية وتفنيد أيديولوجيتها المتطرفة والوقوف على الثغرات الفكرية التي تنفذ منها تلك التنظيمات إلى عقول الشباب، ومن ثم تقديم خطاب مضاد يواجه هذا الفكر الهدام.

وخلال جولتهم بين وحدات المرصد، قام الدكتور محمد العوضي المشرف بمرصد الأزهر، بتعريف الوفد على مجموعة من الإصدارات المطبوعة باللغة العربية واللغات الأجنبية وكذلك الإنتاج المرئي الذي يغطي العديد من القضايا بشكل تفاعلي مبسط، ومن هذه الإصدارات: خطاب الكراهية في وسائل الإعلام العالمية، وملامح الشخصية المتطرفة، وتصاعد حدة الإسلاموفوبيا في أوروبا ... وغيرها.

وفي ختام الزيارة، أعرب الدكتور بولنت أوتشر عن تقديره لجهود مرصد الأزهر في مجال مكافحة التطرف و الإرهاب، ومواكبته للأساليب التي تنتهجها التنظيمات الإرهابية للتأثير على الشباب واستقطابهم، والعمل على تشكيل خطاب مضاد لهذا الفكر.

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