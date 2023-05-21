نجوم المجتمع يفتتحون الدورة الأولى من الملتقى العالمي للتمكين بالفن في متحف الحضارة

شار عدد من الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام فى إطلاق فعاليات الدورة الأولى من الملتقى العالمي للتمكين بالفن التشكيلي وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والتى تمتد حتى ٢٤ مايو الجاري، بمشاركة فنانات من ٣٤ دولة، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة البيئة وهيئة تنشيط السياحة وبالشراكة مع مجموعة من الهيئات والمنظمات المحلية والدولية.

حضر افتتاح الدورة الأولى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة والسفير التركي لدى القاهرة ، والمستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم الوزيرة السابقة لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج .. بالإضافة الى الفنان هاني رمزي والإعلامية سهير جودة ، ومنظمة حفل الإفتتاح مهندسة الديكور رباب عبد العاطي .



وأكدت شيرين بدر مؤسس الملتقى العالمي للتمكين بالفن أن هدف الملتقى هذا العام هو تمكين الفنانات المحترفات فى مصر والعالم، وتسليط الضوء على أعمالهن، ودعم الفنانات الناشئات من خلال ورش العمل وحلقات النقاش التي تحتضنها أروقة المتحف القومي للحضارة المصرية الذي اختير ليكون نقطة إنطلاق الملتقى ، بما يعكس اهتمام الحضارة المصرية في مختلف عصورها بقضايا المرأة ودعمها.

وأضافت شيرين بدر إلى أنه سوف يتم إنشاء منصة إلكترونية لسماع أصوات النساء بهدف خلق مساحة آمنة للفنانات لتبادل الثقافات الأفكار والآراء مع بعضهن البعض ودعم النساء ذوات الإعاقة لتحقيق المساواة والمشاركة الاجتماعية الكافية لتحقيق ذواتهن في العمل وضمان المساواة فى توافر الموارد الاقتصادية وتمكين ودعم النساء النازحات واللاجئات ومنح الفنانات المبتدآت فرصا لتعزيز مهارتهن والنهوض بحياتهن المهنية من خلال عرض اعمالهن وتدريبهن وتنمية مهاراتهن بورش العمل وحلقات النقاش المصاحبة للملتقى لتأسيس بداية الطريق الصحيح للوصول لأهدافهن.

وفى ختام كلمتها أثنت شيرين بدر على الجهود الرائعة للمهندسة رباب عبد العاطي وشركتها في تنظيم المنتدى وإعداد الديكورات الخاصة بحفل الافتتاح على أكمل وجه.



ويذكر أن تمكين المرأة من خلال الفن، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة بمصر ومحور من محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والتي تسعى للقضاء على كافة أشكال وأنواع العنف ضد المرأة وتحقيق الحماية الاجتماعية

المشاركة في القضاء على الممارسات السلبية ضد المرأة من خلال التوعية والتمكين وهو الهدف الذى انطلقت منه فكرة ملتقى..



وأضافت ريم دويدار الشريك المؤسس والمدير العام لمؤسسة ارتوداي للفنون أنه سوف يتم إطلاق منصة Artestial على الإنترنت من خلال الملتقى وهى منصة عالمية على شبكة التواصل الاجتماعي تعمل على ربط الفنانات بمحبى الفن وهواة جمع الأعمال الفنية، وتسهيل الوصول إلى أعمالهن الفنية من خلال عرضها على المنصة من جميع أنحاء العالم وتشجع أيضا على بيع الأعمال الأصلية، وسيتضمن الملتقى على مجموعة متنوعة من الأشكال الفنية منها اللوحات الفنية والفن الرقمى والنحت وفن الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والفن المستدام و Installation و NFTs .

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