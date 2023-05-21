إلغاء دعم بطاقة التموين أحدثها.. حرب الشائعات كيف نفضح المرجون لها

أثارت شائعة إلغاء صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين بدءًا من شهر يونيو المقبل الكثير من الجدل وغضب المواطنين، بسبب الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

دعم بطاقة التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد 21 مايو، ما تداولته هذه المواقع وحسم الأمر بشأن إلغاء دعم على بطاقة التموين.

أوضح المركز الإعلامي - في بيان له اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

شددت الوزارة على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الآولى بالرعاية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، والذي يستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة، موضحة أنه يمكن لكافة أصحاب البطاقات التموينية صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي من كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

بطاقات التموين

صرف الدفعة التاسعة

في سياق متصل، تم صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية، من الأسر الآولى بالرعاية، بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا، ويستفيد من الدعم الاستثنائي ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 ملايين بطاقة بواقع 100 جنيه لكل أسرة مقيدة على البطاقة، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية، والذي يستمر صرفه حتى 30 يونيو 2023، إلى جانب السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

بطاقات التموين

الإبلاغ عن أي شائعات

وقال الخبير الأمني، نور الشيخ، إن الشائعات في أي مجتمع هي ظاهرة لنشر الأكاذيب وإثارة اللغط والبلبة بين الناس لتحقيق هدف خبيث، وتبدأ الشائعة بصدورها من مصدر لا يتسم بحسن النية، بهدف بث الفرقة بين الصفوف، سواء بشكل مباشر، بدق الأسفين والوقيعة المباشرة بينهما، أو بشكل غير مباشر من خلال بث التفرقة بين المواطنين والجماعات الكائنة فى المجتمع، بغرض هز الثقة فى موضوع معين غية إسقاطه.

وأضاف الشيخ، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب على المواطنيين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر، ومواجهه مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وسرعة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة.

بطاقات التموين

الأسر المستحقة للدعم

يذكر أن وزارة التموين بدأت في صرف زيادة التموين للأسر الأولى بالرعاية المقرر لها الدعم الاستثنائي بتوجيهات رئاسية لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بدءًا من سبتمبر الماضي والمستمرة حتى شهر يونيو.

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 6 فئات مستحقة للدعم الاستثنائي: