وزير التموين يطمئن المواطنين على توافر سلع السكر والأرز والزيت

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها الآن احتياطي يصل لـ 7 شهور من السكر، مشيرا إلى أنه لا يوجد أزمة سكر في مصر، ولذلك نحافظ على المخزون من السكر.

وقال علي المصيلحي، خلال كلمته التي ألقاها، ببدء موسم حصاد القمح بشرق العوينات، وافتتاح مصنع إنتاج البطاطس، أن محصول الأرز يتجاوز الإحتياطي الإستراتيجي 3 أشهر، إضافة إلى أن سلعة المركون أحد البدائل للأرز على بطاقة التموين.

4 أشهر احتياطي استراتيجي

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الزيوت عانينا كثيرا فيها خلال الحرب الروسية الأوكرانية وارتفعت الأسعار بدرجة غير مسبوقة، ولكن لدينا 4 أشهر احتياطي استراتيجي، مؤكدا أنه تم زراعة 150 الف فدان زراعات تعاقدية.

