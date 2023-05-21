تكملة لأغنية سابقة .. بلقيس تطرح فيديو كليب "عرفتوه"

طرحت الفنانة بلقيس فتحي أحدث اغنياتها "عرفتوه" مع نفس فريق أغنية انتهي وهما الشاعر مشاري إبراهيم والملحن عبد العزيز الويس وتوزيع موسيقي على المتروك ومع المخرج دان حداد.

ويجمع فيديو كليب بلقيس فتحي الجديد بين الاستعراض واللوحات المعبرة، و تصدرت تريند عدد من الدول العربية منهم الإمارات والسعودية واليمن والكويت والمغرب.



"عرفتوه" تعتبر تكملة لأغنيتها "انتهى" وتدور في فكره تساؤل طرحته بلقيس من خلال الأغنية ماذا لو عاد معتذرا؛ حيث ان الكليب يدور بعد أن انتهت العلاقة مع حبيبها؛ وتتحدث في هذه الأغنية عن عودته معتذرا، لتذكره بكل ما فعله بها من قبل.

كلمات الأغنية

وكانت كلمات الأغنية

مو طبيعي فجأه راجع كله أشواق

موت مشتاق

حتى الفراق بكل صدمه يشوفه

والظروف اللي خلقها واللي سواه

وصده وقساه

مدري اش جاه ورضت فجأه ظروفه

عرفتوه

اهوه نفسه اللي ذكرتوه

مدري خانوا مدري خلّوه

من ورى شمسه رجع هيمان بأرضي

عرفتوه

اللي أبدع لي بالجراح

اللي لي ما كان مرتاح

كنت ما انفع له وصرت أنفع وأرضى

ومن ناحيه اخرى تستعد بلقيس لإطلاق أغنية عربية صيفية تتعاون خلالها مع الموسيقار اللبناني غي مانوكيان



يذكر ان اغنية انتهى صدرت منذ عام وحققت نسب مشاهدة تخطت ال ٣٤ مليون علي موقع يوتيوب وحصلت على عدة جوائز عالمية منها أفضل أغنية عالميه في حفل توزيع جوائز هوليوود للموسيقى