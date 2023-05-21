البرنامج الصيفي بالأوقاف للأطفال‏ يصدح بالأسماء الحسنى والصلاة على النبي



انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي اليوم الأحد وسط إقبال كثيف وتفاعل غير ‏مسبوق في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة ‏الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان وزارة ‏الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي ‏تتناسب مع مرحلته العمرية.

البرنامج الصيفي‏ يشتمل على ‏محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏في مجالات: قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الديني، و طلاقة القراءة، والثقافة العامة.‏

يأتي ذلك في إطار برنامج مصر تذكر الله (عز وجل) وتصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم)، تم تخصيص خمس دقائق في البرنامج التثقيفي للطفل لترديد الأطفال أسماء الله الحسنى خلف مُعلمهم أو مُعلمتهم قصد حصول بركتها وفهم معانيها وتقوية جانب الإيمان بالله (عز وجل) لديهم منذ نعومة أظفارهم، وختام البرنامج الصيفي للأطفال بالصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم).

