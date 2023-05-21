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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: منح المستثمرين الأجانب إقامة إضافية يمكنهم من تأسيس الأنشطة

النائب عزيز سابق
النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات

قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي التي يتم توجيها للحكومة بشكل مستمر، عملت علي تقديم العديد من المزايا والتسهيلات لدعم مختلف الفئات ومن أبرزها المستثمرين الأجانب، معقبا “ الرئيس راعي نهضة مصر الحديثة ويمتلك فكر حكيم”.

 

استقطاب رؤوس الأموال 

 

وأضاف “ سابق” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قيام وزارة الداخلية بمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية، تعد من أهم الإجراءات التي تسهم في استقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، لافتا إلي أن فترة عام قابلة للتجديد هي فترة كافية تمكن المستثمر من إنجاز مهامه في تأسيس أنشطته دون مشكلات أو تحديات.

و لفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن الحكومة تمكنت من تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال إقرار حوافز وتسهيلات عدة للمستثمرين سواء تشريعيا أو بقرارات مثل قرار الإقامة، مؤكدا أن مصر بها فرص إستثمارية واعدة بكافة المجالات واستغلالها بشكل أفضل يحقق النمو الشامل.

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وأختتم النائب حديثه، قائلا “ الحكومة تسير في مسار التنمية برؤي صائبة خاصة في ملف الاستثمار ونآمل في تحقيق نتائج إيجابية لهذه الجهود”.

ومنحت وزارة الداخلية المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للإستثمار إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد لمدة (6 أشهر  أو عام) إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الإقتصادية .

وذلك فى إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الإستثمارية وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية للبلاد.

 

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