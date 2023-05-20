عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفد ألمانى يبحث سبل التوسع في الاستثمار بقطاعى الشباب والرياضة بمصر

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع كل من فرانك هوفمان رئيس اكسبوتك العالمية والمنظم الرسمي لاجنحة الحكومة الألمانية علي مستوي أنحاء العالم، وباران اركان الرئيس التنفيذي لاكسبوتك مصر ، ورادميلا لابوس ممثلة اتحاد الاقتصاد الفيدرالي للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، بحضور اللواء الدكتور محمد مندور رئيس مجلس إدارة المقاولين العرب لادارة المرافق، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

جاء اللقاء لبحث أوجه التعاون بين الجانب الألمانى ووزارة الشباب والرياضة فى مجال الاستثمار الرياضى وتطوير المنشآت الرياضية فى ضوء استراتيجية الدولة المصرية لتشجيع  الاستثمار فى كافة المجالات ومنها الرياضي والشبابى.

ورحب وزير الشباب والرياضة بتعزيز التعاون مع الجانب الألمانى فى ظل العلاقات الدبلوماسية التى تجمع مصر والمانيا على كافة الأصعدة ، والحرص على فتح آفاق جديدة فى مجالات التعاون المشتركة خلال الفترة المقبلة.

ودعا الدكتور أشرف صبحى الشركات  الألمانية الصغيرة ومتوسطة الحجم لإقامة شراكات ناجحة داخل الدولة المصرية فى اطار استثمارات تلك المؤسسات بالقارة الإفريقية.

كما تم التطرق للحديث عن  التعاون  المستقبلي على صعيد استضافة مجموعة من الخبراء الألمان في قطاع رياضة الغوص لذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما وأن الوزارة تولى اهتماماً كبيرا بتلك الرياضة وهو ما يتماشى مع نهج الدولة المصرية فى الاهتمام والرعاية لذوى الهمم والقدرات الخاصة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

صفحة الحوار الوطني تنشر مشاركة الفنانة منى زكي في جلسة الوصاية

داعيا لشقيقه الراحل.. مصطفى بكرى يؤدى العمرة على هامش تواجده بالقمة العربية

امتحانات الشهادة الاعدادية بنظام البوكليت من العام القادم .. قرارات جديدة الآن

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

بحضور وزير الأوقاف.. دعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بمسجد الحسين اليوم

تصوير جوي يكشف التفاصل الكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب يزوج ابنتيه بدولار واحد.. اعرف التفاصيل

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ