للفئة المتوسطة.. هاتف مميز من شاومي بقدرات جبارة وسعر مناسب

تعد هواتف الفئة المتوسطة هي الأنسب للكثير من راغبي الشراء حيث تتميز هذه الهواتف بمواصفات ممتازة مع أداء قوي وبطارية كبيرة بالإضافة إلى شاشة وكاميرا فائقة الدقة، ويمكن لهذه المواصفات أن تتحمل الاستخدام الثقيل والمستمر لساعات.

كما تتوفر هواتف الفئة المتوسطة بأسعار مناسبة ، حيث تتوسط بين أسعار "الفلاجشيب" من الفئة الرائدة والتي تتميز بأسعارها المرتفعة، كما أنها ليست رخيصة نظرا لما تضمه من مواصفات جيدة للغاية.

وتبدأ أسعار هواتف الفئة المتوسطة في السوق المصري من حوالي 10 آلاف جنيه، ويعد هاتف POCO X5 Pro واحدا من أفضل هذه الهواتف التي أطلقتها شركة شاومي في الفترة الأخيرة، حيث يضم أداء مميزا مع سعر مناسب.

ويتوفر هاتف شاومي POCO X5 Pro في السوق المصري بسعر حوالي 14 ألف و 750 جنيها، وذلك لنسخة 128/6 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف شاومي POCO X5 Pro بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.67 بوصة، مع معدل 120 هرتز في الثانية، مع دقة 1080 × 2400 بيكسل، مع ميزات Dolby Vision و + HDR10، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تصنيف IP53 لمقاومة المياه والغبار، مع حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5.

ويقدم هاتف شاومي POCO X5 Pro كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف شاومي POCO X5 Pro على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بسرعة 67 وات، ومنفذ شحن من نوع USB-C، ووزن 181 جراما.

ويعمل هاتف شاومي POCO X5 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 778G، من إنتاج شركة كوالكوم، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، متصلة بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت.