ماني رحل وفيرمينو ذهب| صلاح على بوابة الخروج وناديان يقتربان من ضمه

يتساءل الكثير من عشاق وجماهير محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، عن واجهته المقبلة، في ظل تداول أنباء عن رحيل الملك المصري عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الحالي.

يأتي ذلك بالتزامن مع تعقد موقف ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة بعد تعادله أمام استون فيلا في المباراة الماضية بهدف لمثله.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز في مباراته الأخيرة ضد ساوثامبتون مع انتظار خسارة مانشستر يونايتد في مباراتيه أمام كل من تشيلسي وفولهام.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الرابع.

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

لم يتم حسم رحيل محمد صلاح عن ليفربول حتى الآن، إلا أن جميع المؤشرات تشير إلى اقتراب رحيله، خاصة في ظل تراجع أداء الفريق الحالي وكثرة العروض الأوروبية المقدمة للفرعون المصري.

هذا بالإضافة إلى تأزم موقف الريدز في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الخامس حاليا ولديه مباراة متبقية، مع فرصة ضعيفة في الصعود إلى المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويرغب صلاح في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم وتحطيم المزيد من الأرقام بالبطولة، ما يجعله يفكر في الرحيل عن الريدز والذهاب إلى فريق أوروبي آخر، يضمن له اللعب بدوري الأبطال.

أضف إلى السبب السابق، سبب آخر لا يقل أهمية عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا وهو رحيل نجوم ليفربول الذين رافقهم صلاح خلال مشواره مع ليفربول وأبرزهم المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، ومن قبله السنغالي ساديو ماني الذي رحل إلى بايرن ميونيخ الموسم الماضي.

وينتهى العقد الحالى للمهاجم البرازيلى مع ليفربول في يونيو المقبل، حيث قرر الرحيل دون التوقيع على عقد جديد، ويعتبر رحيله نهاية لحقبة الثلاثى الذهبى لفريق ليفربول، «فيرمينو، محمد صلاح، ساديو مانى».

ما واجهة محمد صلاح المقبلة؟

وفقا لما ذكرته التقارير الصحفية، هناك العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد مع محمد صلاح وعلى رأسها باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى ريال مدريد، إلا أن النادي الفرنسي هو الأقرب لحسم الصفقة.

ويتابع باريس سان جيرمان بشكل مكثف محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، ويدرس إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالرغم من أن صلاح يمتلك عقدًا مع ليفربول حتى نهاية موسم 2025.

وأشارت مجلة "FourFourTwo" الإنجليزية، إلى أن هناك احتمالية لرحيل صلاح عن الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، وأن باريس سان جيرمان يعد وجهته الرئيسية.

وكان قد تم تداول صورة لصلاح وهو يجتمع مع رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في مطعم بلندن، دون تقديم أي تفاصيل حول سبب هذا الاجتماع.

ووفقا للتقارير الإنجليزية، فإن باريس سان جيرمان تواصل بالفعل مع ليفربول بشأن ضم محمد صلاح، حيث لا يمانع الريدز رحيل صلاح في حالة وصول عرض بقيمة 71 مليون جنيه استرليني.