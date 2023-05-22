نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لبنطلون درة.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

نشر موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من التقارير المهمة والمتنوعة فى مجالى الصحة والمرأة وأبرز ما أثار رواد الفيسبوك، إليكم أهمها:

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها

وجه الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، رسالة جريئة للفنان محمد رمضان، وذلك بعد صورته بجانب الدولارات داخل الطائرة.

تشكو العديد من ربات المنزل بوجود علامات زرقاء بالدجاجة وخصوصا بالأجنحة.

وأكدت الدكتورة شيرين زكي وكيل النقابة العامة للبيطريين ورئيس لجنة سلامة الغذاء أن كدمات الأجنحة في الدواجن شيء شائع وطبيعي ويرجع لعدة أسباب منها التعامل الخاطئ مع الطيور أثناء الإمساك بها ، تكدس الطيور في أقفاص ضيقة ، عملية نقل الطيور ، أو بسبب آلات نزع الريش .