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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع 6 مخازن بأسوان وإزالة مبنى بدون ترخيص بالسباعية

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة استهدفت التصدي لظاهرة النباشين، وغلق وتشميع المخازن الخاصة بها بإجمالى 6 مخازن بنطاق حى جنوب، مع التحفظ على الموازين والمعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 

وشارك فى الحملة نواب رئيس المدينة محمد ممدوح، ومحمد حسين، وأيضاً رؤساء أحياء غرب وجنوب بمعاونة الفنيين والعاملين بالأحياء، وبالتنسيق مع قسم شرقطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير وكيل القسم .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باستكمال الوحدات المحلية جهودها على مدار اليوم لتنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، توازياً مع القيام بأعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وكذا النظافة العامة. 

إزالة التعديات

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال الإزالة لمبنى بدون ترخيص على مساحة 175 م2 عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض بمنطقة الشيخ تاج، وتم مصادرة المواد المستخدمة فى البناء ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .

وكان أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم بالاستعداد الجيد والكامل لانطلاق امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية نظام الـ 3 سنوات، والـ 5 سنوات للعام الدراسى 2022/2023 يوم السبت القادم الموافق 27 مايو الجارى ، وتنتهى يوم الخميس 8 يونيو المقبل وذلك طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل الوزارة بقيادة الدكتور رضا حجازى .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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