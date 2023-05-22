لحظة توديع الرئيس السيسي لسلطان عمان في مطار القاهرة.. فيديو

ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في مطار القاهرة في ختام زيارته مصر والتي استغرقت يومين.

يذكر أن الرئيس السيسي التقى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة صباح اليوم .

وقام سلطان عمان بجولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدةـ حيث تفقد جلالته مركز مصر الإسلامي الثقافي (مسجد مصر)، ومدينة الفنون والثقافة بما تضمه من دار الأوبرا ومتحف عواصم مصر ومجموعة متكاملة من قاعات العرض والمسارح والمكتبات.

أرفع الأوسمة

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق، أرفع الأوسمة في البلدين، احتفاءً بزيارة سلطان عمان لمصر، في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارةُ تلبية للدعوة التي تلقاها السلطان من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخيَّة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.