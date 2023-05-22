الرئيس السيسي في مقدمة مودعيه.. سلطان عمان يختتم زيارته إلى مصر| صور

اختتم سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، زيارته الرسمية إلى مصر لمدة يومين.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدّمة مودعي السلطان هيثم بن طارق، لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين.

وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، وصل أمس الأحد، إلى مطار القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعد وصول السلطان العماني لمطار القاهرة توجه برفقة الرئيس السيسي إلى قاعة التشريفات مرورا بين صفين من حرس الشرف من الحرس الجمهوري.

وعقب استراحة قصيرة بقاعة التشريفات، استقل بن طارق برفقة الرئيس السيسي الموكب الذي أقلهما إلى قصر الاتحادية تحفهما كوكبة من الدراجات النارية من الحرس الجمهوري المصري، حيث أجريت لجلالته مراسم استقبال رسمية.

وخلال الزيارة، قلد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلطان عمان هيثم بن طارق، قلادة النيل، التي تعتبر أرفع الأوسمة المصرية؛ تقديرًا منه للسلطان العماني تعبيرًا عن عمق العلاقات التاريخيّة بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وعلى الجانب الآخر، قام السلطان هيثم بن طارق بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام عمان الأول تقديرا منه اعتزازا بالروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.