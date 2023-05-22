تاريخية|أحمد إمبابي يوضح دلالات زيارة السلطان العماني لمصر ولقائه الرئيس السيسي.. فيديو

قال أحمد إمبابي ، نائب رئيس تحرير جريدة روز اليوسف ، إن القمة المصرية العمانية استثنائية وتاريخية ، ولها خصوصية كبيرة جدا ، متابعا : " زيارة تاريخية لسلطان عمان وأول زيارة له منذ وله السلطة عام 2020 " .

وأضاف أحمد إمبابي ، خلال لقائه لـ فضائية " دي إم سي " ، أن الزيارة تبنى على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان في يونيو الماضي ، والتي شهدت مجموعة من الاتفاقيات المهمة بين مصر وعمان .

وأردف " إمبابي " ، أن زيارة السلطان العماني عكس خصوصية جديدة ، وانطلاقة في مسار العلاقات المصرية العمانية ، لافتا إلى أن المباحثات بين الدولتين أكدت على أزلية العلاقة بين السلطنة ومصر .

وأكمل ، أن المباحثات أبرزت مجموعة من المواقف التاريخية التي قامت بها عمان وبالتحديد في عهد السلطان " قابوس " ، والتي ات داعمة دائما للدولة المصرية .

وأشار ، إلى أن المباحثات بين الدولتين تناولت معدل التبادل الاقتصادي والتجاري ، موضحا أن الزيارة تعطي دفعة قوة ف مجال العلاقات الاقتصادية بين البلدين .