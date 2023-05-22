مصرع سائق وإصابة مساعده فى انقلاب شاحنة بالوادى الجديد

لقى سائق مصرعه وأصيب مساعده، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب شاحنة نقل بضائع بطريق "الشب – توشكى" واندلاع النيران بأجزاء منها، بمنطقة الشب جنوب مركز باريس في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصاب لمستشفى أبو سمبل العام، وجثة المتوفي لمشرحة المستشفى .

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة المرور بالمحافظة يفيد بانقلاب شاحنة نقل بطريق الشب – توشكى، واندلاع النيران بأجزاء منها مما أسفر عن مصرع سائقها ويدعى محمد جمال بكري، 43 سنة من محافظة أسيوط، بعد أن حاصرته النيران التي اندلعت بالشاحنة إثر انقلابها، كما أصيب مساعده ويدعى نور نصر على، 47 سنة، من محافظة سوهاج، بكسر في قاع الجمجمة وكسر بالذراع اليمنى وجرى نقله لمستشفى أبو سمبل العام و تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ودفعت إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز باريس معدات لرفع آثار الحادث من الطريق.