إسرائيل تتهم إيران بتحويل سفن مدنية إلى "قواعد إرهابية"

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إيران، الاثنين، باستخدام سفن مدنية كـ"قواعد إرهابية عائمة"، بتحميلها سرًا بمقاتلين وأسلحة، مضيفًا أن إحدى هذه السفن شوهدت أخيرًا، وهي تقترب من خليج عدن.

وعرض جالانت، في إحاطة تلفزيونية، صورًا يزعم أنها لست سفن إيرانية تم تحويلها من سفن مدنية إلى ما وصفها بـ"قواعد إرهابية".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قال، للصحفيين الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تخطط لاتخاذ "سلسلة تحركات لتعزيز الموقف الدفاعي في الخليج العربي".

وأضاف أن الرحلة المشتركة على متن سفينة بول هاملتون "ستمثل جزءا من الإجراءات (لم يوضحها) بهدف ضمان مرور المزيد من سفن التحالف عبر المضيق بشكل منتظم".

وفي مطلع مايو الجاري، أعلنت البحرية الأميركية احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج، في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع.

إيران تراقب

من جانبه، أكد قائد المنطقة البحرية الأولى التابعة للحرس الثوري الإيراني رصد مسيرات وسفن الحرس الثوري سفينةَ "يو إس إس بول هاميلتون" التي تقل 3 من كبار قادة القوات البحرية الأميركية والبريطانية والفرنسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن قائد المنطقة البحرية الأولى التابعة لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال عباس غلام شاهي قال في تصريح له إن بحرية الحرس الثوري تقوم وفق برنامجها المستمر بمراقبة ورصد حركة السفن في مضيق هرمز والخليج على مدار الساعة.

وأضاف "قامت طائرات الحرس الثوري المسيرة الاستطلاعية وسفن الدوريات في لواء "ذو الفقار" التابع للمنطقة البحرية الأولى للحرس الثوري مساء أمس الجمعة برصد سفينة "بول هاميلتون" الأميركية بدقة عند خروجها، وكانت تقل 3 من كبار قادة القوات البحرية الأميركية والبريطانية والفرنسية، حسب زعمهم".

وتابع "كان يتم في السابق رصد هذه السفينة عند دخولها مضيق هرمز من قبل زوارق الدوريات ومركز قيادة مضيق هرمز التابع لبحرية الحرس الثوري، وكانت تخضع لمراقبة ورصد كامل".