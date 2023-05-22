عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتهم إيران بتحويل سفن مدنية إلى "قواعد إرهابية"

أرشيفية
أرشيفية

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إيران، الاثنين، باستخدام سفن مدنية كـ"قواعد إرهابية عائمة"، بتحميلها سرًا بمقاتلين وأسلحة، مضيفًا أن إحدى هذه السفن شوهدت أخيرًا، وهي تقترب من خليج عدن.

وعرض جالانت، في إحاطة تلفزيونية، صورًا يزعم أنها لست سفن إيرانية تم تحويلها من سفن مدنية إلى ما وصفها بـ"قواعد إرهابية".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قال، للصحفيين الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تخطط لاتخاذ "سلسلة تحركات لتعزيز الموقف الدفاعي في الخليج العربي".

وأضاف أن الرحلة المشتركة على متن سفينة بول هاملتون "ستمثل جزءا من الإجراءات (لم يوضحها) بهدف ضمان مرور المزيد من سفن التحالف عبر المضيق بشكل منتظم".

وفي مطلع مايو الجاري، أعلنت البحرية الأميركية احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج، في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع.

تحمل وقودا مهربا.. إيران تستولي على سفينة أجنبية في مياه الخليج

ادعاءات وهمية.. إيران تعلق على البيان الختامي لقمة مجموعة "السبع الكبار"

إيران تراقب

من جانبه، أكد قائد المنطقة البحرية الأولى التابعة للحرس الثوري الإيراني رصد مسيرات وسفن الحرس الثوري سفينةَ "يو إس إس بول هاميلتون" التي تقل 3 من كبار قادة القوات البحرية الأميركية والبريطانية والفرنسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن قائد المنطقة البحرية الأولى التابعة لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال عباس غلام شاهي قال في تصريح له إن بحرية الحرس الثوري تقوم وفق برنامجها المستمر بمراقبة ورصد حركة السفن في مضيق هرمز والخليج على مدار الساعة.

وأضاف "قامت طائرات الحرس الثوري المسيرة الاستطلاعية وسفن الدوريات في لواء "ذو الفقار" التابع للمنطقة البحرية الأولى للحرس الثوري مساء أمس الجمعة برصد سفينة "بول هاميلتون" الأميركية بدقة عند خروجها، وكانت تقل 3 من كبار قادة القوات البحرية الأميركية والبريطانية والفرنسية، حسب زعمهم".

وتابع "كان يتم في السابق رصد هذه السفينة عند دخولها مضيق هرمز من قبل زوارق الدوريات ومركز قيادة مضيق هرمز التابع لبحرية الحرس الثوري، وكانت تخضع لمراقبة ورصد كامل".

الحرس الثوري الخليج العربي قمة مجموعة السبع مجلس الأمن القومي إسرائيل ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل

نهاية الدوري.. المسابقات تفرض شرطا قاسيا لمشاركة الزمالك بالبطولة العربية للأندية

محمد رمضان يتجول في شوارع المنصورة وهذا ما فعله الجمهور| شاهد

موضوعات متعلقة

واشنطن تقترح على إسرائيل التخطيط العسكري المشترك بشأن إيران

مفاجأة.. أمريكا تقترح إجراء تخطيط عسكري مشترك مع إسرائيل بشأن إيران

ترشيحاتنا

بالأسماء.. تفاصيل إحالة قيادات الجماعة الإرهابية للمفتي في أحداث المنصة

عواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة للمرة العاشرة.. وتحذيرات من تدهور الاقتصاد

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

اغفر ذنوبك عند أذان المغرب في ذي القعدة.. بـ11 كلمة تمحو جبل سيئات

دعاء النبي وأحب الكلمات إلى قلبه.. كان يكثر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن حقنة تباع بالصيدليات تسبب الموت

راح في عز شبابه والسبب تحدي الشعرية.. التفاصيل الكاملة لوفاة الشاب عمر

كلب هاسكي يتسبب في أضرار بالآلاف داخل مأوي للحيوانات بأمريكا..فيديو وصور

البلوجر هادية غالب تثير الجدل من بروفة فستان فرحها|شاهد

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ