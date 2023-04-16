تحمل وقودا مهربا.. إيران تستولي على سفينة أجنبية في مياه الخليج

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الحرس الثوري الإيراني استولى، اليوم الأحد، على سفينة أجنبية تحمل وقودا مهربا.

ووفقا لوكالة الأنباء "تسنيم" شبه الرسمية، استحوذ الحرس الثوري الإيراني على سفينة أجنبية 1.45 مليون لتر من الوقود المهربة في مياه الخليج واحتجزوا طاقمها.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية، نجاح الحرس الثوري الإيراني في ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج.

واعتقلت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري 5 أشخاص كانوا على متن السفينة، في وقت سيتم حجز السفينة الضالعة في تهريب الوقود لصالح الحكومة الإيرانية بحسب المادة 20 من قانون مكافحة التهريب.

وأكد المسئول القضائي الإيراني، مجتبی قهرماني، أنه بحسب الإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا، فقد تم تسليم الوقود المكتشف من السفينة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية الإيرانية، على أن يتم إعادة هذا الوقود إلى دورة التوزيع القانونية.