عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحمل وقودا مهربا.. إيران تستولي على سفينة أجنبية في مياه الخليج

إيران تستولي على
إيران تستولي على سفينة أجنبية في مياه الخليج

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الحرس الثوري الإيراني استولى، اليوم الأحد، على سفينة أجنبية تحمل وقودا مهربا.

ووفقا لوكالة الأنباء "تسنيم" شبه الرسمية، استحوذ الحرس الثوري الإيراني على سفينة أجنبية 1.45 مليون لتر من الوقود المهربة في مياه الخليج واحتجزوا طاقمها.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية،  نجاح الحرس الثوري الإيراني في ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج.

واعتقلت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري 5 أشخاص كانوا على متن السفينة، في وقت سيتم حجز السفينة الضالعة في تهريب الوقود لصالح الحكومة الإيرانية بحسب المادة 20 من قانون مكافحة التهريب.

وأكد المسئول القضائي الإيراني، مجتبی قهرماني، أنه بحسب الإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا، فقد تم تسليم الوقود المكتشف من السفينة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية الإيرانية، على أن يتم إعادة هذا الوقود إلى دورة التوزيع القانونية.

الحرس الثوري الإيراني الحكومة الإيرانية الحرس الثوري السلطات الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

الجيش السوداني يعلن هروب حميدتي من مخبئه

فرصة أخيرة.. تحركات مرتضى منصور للعودة إلى رئاسة الزمالك

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

مندوب السودان بالجامعة العربية: قواتنا المسلحة ألحقت خسائر فادحة بالمتمردين

مش هشتغل مع محمد سامى تاني.. زينة تكشف سر خلافها مع مخرج جعفر العمدة

تذبذب قوي في سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

الصحف الكويتية اليوم| ارتفاع التضخم محليا في 2022.. حرق القرآن في السويد يثير تعاطف العالم.. إيران تتوعد الأوروبيين.. وروسيا تحذر من كارثة عالمية

الحرس الثوري الإيراني يحذر الأوروبيين من ارتكاب خطأ

متى يفقد الدولار هيمنته على النظام النقدي الدولي؟.. 4 أسباب ترجح انخفاضه

عشقني في الضلمة.. اعترافات مثيرة لـ نورهان قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها| نص التحقيقات

آر بوني جابرييل.. 15 معلومة عن ملكة جمال الكون 2022.. شاهد

بشار الأسد يصدر مرسوما رئاسيا بشأن أطفال سوريا

أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم حفلا بدار الأوبرا

السيمفونى يعزف بطولية بيتهوفن على المسرح الكبير

ترشيحاتنا

الزمالك يطلب تحكيما أجنبيا في مباراة السوبر المصري

شيخ الأزهر: الأسرة مسؤولية شرعية مشتركة بين الزوج والزوجة

تحمل وقودا مهربا.. إيران تستولي على سفينة أجنبية في مياه الخليج

رانيا المشاط: الأزمات العالمية المتتالية فاقمت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة

للمرة الثانية.. القضاء الإداري تؤجل نظر الطعون ضد عمومية المهندسين لـ30 أبريل

نفس ثمن موبايل جعفر العمدة.. سيارة شهيرة من بيجو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاولت الحصول على نصف ثروته.. ماذا فعل أشرف حكيمي ليدمر حياة طليقته؟

كارثة غذائية .. خلط السمن النباتي بالقشطة يسبب جلطة بالقلب

ظهور نادر لـ شمس البارودي وحسن يوسف في عيد ميلاده.. تفاصيل

أقوى من المضاد الحيوي.. مشروب سحري لعلاج نزلات البرد في يوم

فيديو

أزمات تلاحق كليوباترا بعد 2053 سنة من وفاتها.. حكاية وثائقي أزعج المصريين|فيديوجراف

وصل 2700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد وضربة قوية للدولار

استمرار ارتفاع الحرارة.. والأرصاد تحذر من برودة الليل

تسريب الحلقة 25 من جعفر العمدة.. شوقي يكشف سر بلال شامة لمحمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ