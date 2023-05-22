تعاون مصر وإيطاليا فى مجال الأمن الغذائى .. تفاصيل

عقد وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحي والسفير بسام راضي بروما مباحثات ثنائية مع الجانب الإيطالى فى مجال الامن الغذائى.

وصرح السفير بسام راضي ان الدكتور على مصليحى قدم لوزير الزراعة الايطالى شرحاً متكاملاً عن جهود مصر خلال السنوات الاخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دعم قطاع الامن الغذائى وما قامت به الدولة من مشروعات قومية عملاقة لتوفير السلع الغذائية، وكذلك الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار مع الجانب الايطالى فى هذا القطاع الحيوى.

وأضاف بسام راضي ان وزير الزراعة الايطالى اكد استعداد ايطاليا الكامل للتعاون مع مصر فى مشروعات الامن الغذائى خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات، مشيرا الى ان مصر تمتلك امكانات كبيرة فى هذا المجال.