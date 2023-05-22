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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير التموين يبحث نقل تجربة إيطاليا لتطوير أسواق الجملة في مصر

صدى البلد

شارك  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كممثل للحكومة المصرية في إجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمى لأسواق المزارعين المنعقد حالياً بالعاصمة روما، والتي تمتد خلال الفترة من ٢٠ الى ٢٢ مايو الجاري.

وكان في شرف استقبال  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فور وصوله إلي روما السكرتير العام لاتحاد المزارعين والاتحادات الخاصة بالزراعة والصناعات الغذائية في إيطاليا ومحافظ روما ورئيس اتحاد أسواق المزارعين في إيطاليا ومدير عام اتحاد أسواق الجملة، وكان برفقة الوزير  بسام راضي - سفير مصر في إيطاليا والدكتور  علاء عز - امين عام اتحاد الغرف التجارية.

وبدأت مراسم الجمعية العمومية بكلمة ترحيب من رئيس اتحاد الزراعة الإيطالي عقبه كلمة للرئيس المنتخب الجديد لاتحاد التحالف العالمي لأسواق المزارعين وكلمة للمفوض السامي للحكومة الإيطالية للأمن الغذائي الذي قام بزيارة مصر في الفترة الماضية ثم رئيس اتحاد أسواق الجملة الإيطالي وسوف تستكمل خلال اليومين القادمين لقاءات مع الجهات المعنية في هذا الشأن الى جانب لقاءات مع الشركات التي ستبدأ في الاستثمار في مصر.

 ألقي الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كلمه مصر أمام الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين على مستوى العالم والتي عقدت في روما بإيطاليا.

وأكد في كلمته على التعاون الوثيق بين مصر وايطاليا وكل اتحادات العالم مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الايطالية تضرب بجذورها فى التاريخ وان التبادل التجارى والاقتصادي بين مصر وايطاليا وتبادل الخبرات فى كل المجالات يشهد تقدم مستمر.

وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  أن زيارته لأسواق اليوم الواحد بإيطاليا مهدت الطريق للتباحث حول إنشاء هذه الأسواق  بمصر مضيفا  أنه سيكون هناك تعاون مع الجانب الإيطالي في تنفيذ نفس الفكرة في تطوير أسواق اليوم الواحد الموجودة في كافة ربوع مصر، وكذلك دعم انشاء أسواق الجملة، مشيرا إلى أن التنفيذ سيكون سيكون بدعم من الحكومة الإيطالية ومن الاتحاد الأوروبي.

وتأتي مشاركة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في هذه الاجتماعات فى اطار اهتمام مصر بقضية الامن الغذائى فى ظل الظروف العالمية الحالية، وكذلك حرص الحكومة المصرية على التعاون وإقامة شراكات مع الجانب الإيطالي فى هذا المجال.

وتفقد  المصيلحي يرافقه  السفير بسام راضي معرض المنتجات الزراعية المقام على هامش اجتماع التحالف العالمى لأسواق المزارعين، والذى يعتمد على احدث التكنولوجيا في انتاج المحاصيل والحبوب.
 

 

اتحاد الغرف التجارية أسواق الجملة الاستثمار فى مصر التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي الصناعات الغذائية

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