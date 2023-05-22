عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يشارك فى مهرجان كان.. على العربي يحصل على توزيع فيلم وداعا جوليا

وداعا جوليا
وداعا جوليا

حصل المخرج والمنتج والموزع على العربي من خلال  شركته  المصرية الأمريكية  ambient light  على حقوق  توزيع الفيلم السوداني وداعا جوليا في أمريكا الشمالية  وهو الفيلم الذي تم عرضه عالميا لأول مرة  في الدورة ال ٧٦ بمهرجان كان السينمائي الدولي في قسم نظرة ما وهو اول فيلم سوداني في التاريخ يشارك في هذا القسم المهم. 

ويتولي  الموزع والمخرج والمنتج المصري على العربي هذه المهمة  من خلال شركته ambient light. 

العربي أكد انها الأولى لكنها لن تكون الأخيرة فهو بصدد توزيع مجموعة من الأفلام المصرية والعربية في أمريكا الشمالية سيعلن عنها لاحقا.

هذه الخطوة كشفتها مجلة فارياتي الأمريكية الشهيرة في عددها الجديد، وهي خطوة جديدة لشركته بعد نجاح فيلمه كباتن الزعتري في منصات Hulu و apple tvودور العرض السينمائية في أمريكا الشمالية كل هذا دفعه لتولي توزيع فيلم وداعا جوليا والدخول كمنتج مشارك فيه.

الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج والمؤلف محمد كردفاني  هو أول فيلم سوداني يشارك في قسم نظرة ما  بمهرجان كان السينمائي الدولي ، تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

طعنة فى رقبتها.. فنانة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو وانفصلت بعد اسبوعين من الزواج

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

استرزقوا وعملوا قرشين.. تعليق نارى من ميار الببلاوي ضد وفاء مكي

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

وداعا جوليا

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج والمنتج  السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، والمنتج محمد العمدة من خلال شركتيهما السودانية ستيشن فيلمز للانتاج ويشارك  ايضاً في الانتاج على العربي من خلال شركته ambient light و باهو بخش وصفي الدين محمود (RED STAR/ مصر) ومايكل هينريكس Die Gesellschaft DGS)/ ألمانيا)، وخالد عوض ومحمد كردفاني (Klozium Studios/ السودان)، ومارك إرمر (Dolce Vita Films/ فرنسا)، وفيصل بالطيور (Cinewaves/ السعودية) وأدهم الشريف (CULT/ مصر) وإسراء الكوقلي هاغستروم (Riverflower/ السويد).

على العربى

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم  نزار جمعة وقير دويني.

الفيلم السوداني وداع ا جوليا الفيلم السوداني فيلم وداعا جوليا كان السينمائي الدولي مهرجان كان السينمائي الدولي مهرجان كان السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

تحرك عاجل من وزير النقل بشأن كوبري الوراق ..فيديو

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

عواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

موضوعات متعلقة

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

طعنة فى رقبتها.. فنانة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو وانفصلت بعد اسبوعين من الزواج

جومانا مراد تتواجد في السعودية وتتجه إلى دبي.. اعرف السبب| خاص

بعد ازمتها مع وفاء مكى.. ميار الببلاوى توجه رسالة : منه لله

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

فى ذكراها | زيجات مها صبرى .. وقصة تحذير الشعراوي قبل وفاتها

أخبار الفن| ياسمين الخطيب ميتة على الجواز.. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي.. هنادي مهني تحتفل بزفاف خالتها

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

ترشيحاتنا

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز الزمالك بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

الصحة العالمية تعلن وباء جديدا.. وأحمد موسى: مش ناقصين والله

أمين الطفولة والأمومة تشارك باجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

ترامب أم بايدن.. المستشار الألماني يوضح مرشحة المفضل لرئاسة أمريكا

وباء جديد قريبا.. تحذير مرعب من الصحة العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

زيزو وصبحي وفتوح| الزمالك مهدد برحيل نجومه الثلاثة .. تفاصيل

الملكة رانيا تنشر فيديو لاستعدادات حفل حناء ولي عهد الأردن|شاهد

263 رأس حيوان.. ثور يتسبب في نهاية مأساوية لمربي بريطاني

فيديو

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

تعرضت للقهر في بدايتي.. أحمد فتحي يكشف أسراره في واحد من الناس

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ