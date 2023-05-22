يشارك فى مهرجان كان.. على العربي يحصل على توزيع فيلم وداعا جوليا

حصل المخرج والمنتج والموزع على العربي من خلال شركته المصرية الأمريكية ambient light على حقوق توزيع الفيلم السوداني وداعا جوليا في أمريكا الشمالية وهو الفيلم الذي تم عرضه عالميا لأول مرة في الدورة ال ٧٦ بمهرجان كان السينمائي الدولي في قسم نظرة ما وهو اول فيلم سوداني في التاريخ يشارك في هذا القسم المهم.

ويتولي الموزع والمخرج والمنتج المصري على العربي هذه المهمة من خلال شركته ambient light.

العربي أكد انها الأولى لكنها لن تكون الأخيرة فهو بصدد توزيع مجموعة من الأفلام المصرية والعربية في أمريكا الشمالية سيعلن عنها لاحقا.

هذه الخطوة كشفتها مجلة فارياتي الأمريكية الشهيرة في عددها الجديد، وهي خطوة جديدة لشركته بعد نجاح فيلمه كباتن الزعتري في منصات Hulu و apple tvودور العرض السينمائية في أمريكا الشمالية كل هذا دفعه لتولي توزيع فيلم وداعا جوليا والدخول كمنتج مشارك فيه.

الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج والمؤلف محمد كردفاني هو أول فيلم سوداني يشارك في قسم نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي ، تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

وداعا جوليا

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج والمنتج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، والمنتج محمد العمدة من خلال شركتيهما السودانية ستيشن فيلمز للانتاج ويشارك ايضاً في الانتاج على العربي من خلال شركته ambient light و باهو بخش وصفي الدين محمود (RED STAR/ مصر) ومايكل هينريكس Die Gesellschaft DGS)/ ألمانيا)، وخالد عوض ومحمد كردفاني (Klozium Studios/ السودان)، ومارك إرمر (Dolce Vita Films/ فرنسا)، وفيصل بالطيور (Cinewaves/ السعودية) وأدهم الشريف (CULT/ مصر) وإسراء الكوقلي هاغستروم (Riverflower/ السويد).

على العربى

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم نزار جمعة وقير دويني.