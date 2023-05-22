تغريم فيسبوك 1.3 مليار دولار بسبب نقل بيانات المستخدمين.. تفاصيل

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن تغريم "ميتا" 1.3 مليار دولار لنقلها بيانات المستخدمين الأوربيين إلى أميركا، ونقل بيانات مستخدمي " فيسبوك" في الاتحاد الأوروبي إلى خوادم فى أميركا.

وطبقا لمجلس حماية البيانات الأوروبي: فقد قال إن الغرامة جاءت وذلك بعد تحقيق أجرته لجنة حماية البيانات الإيرلندية وهي أكبر جهة منظمة للخصوصية في أوروبا.



وأضاف التقرير، أن من يشرف على عمليات " ميتا" هي الشركة المالكة لتطبيقات عدة مثل واتساب وفيسبوك وإنستغرام.

أعلنت " ميتا" أنها ستستأنف الحكم واصفة الغرامة ب " غير المبررة وغير الضرورية" كما أن الحكم قد منحها 5 أشهر، لوقف نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة.