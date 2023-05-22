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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي:8.05 تريليون جنيه إجمالي الإئتمان المحلي في يناير الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي المقدم لعملاء البنوك بنهاية يناير الماضي مسجلا 8.05 تريليون جنيه بعد أن كان 7.62 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 7.44 تريليون جنيه في نوفمر السابق لهما.




وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري  فقد وصلت جملة المطلوبات من الحكومة متضمنة بنود " الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع" نحو 5.33 تريليون جنيه في يناير الماضي مقابل 5.03 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 ومقارنة بـ 4.9 تريليون جنيه في نوفمبر 2022.

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وبلغت جملة المطلوبات من القطاع العام نحو 165.3 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 159.03 مليار جنيه في ديسمبر 2022 ومقارنة بـ 157.034 مليار جنيه في نوفمبر السابق.


ووصلت المطلوبات من القطاع الخاص نحو 1.8 تريليون جنيه في يناير الماضي مقابل 1.7 ترييون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ1.64 تريليون جنيه في نوفمبر 2022.

 


وصلت المطلوبات من القطاع العائلي نحو 783.5 مليار جنيه في يناير الماضيي مقابل 771.4 مليار جنيه في ديسمبر 2022 ومقارنة ـ 760 مليار جنيه في نوفمبر 2022.


وسجل إجمالي المطلوبات بالعملة المحلية نحو 6.1 تريليون جنيه في يناير الماضي مقابل 6.06 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 5.84 تريليون جنيه في نوفمبر السابق.
 

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