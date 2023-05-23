استعدادا لشتاء 2024.. حي وسط بالإسكندرية يواصل تطهير مطابق الصرف

تابعت لجنة تطهير الشنايش المشكلة بحي وسط بمحافظة الإسكندرية، برئاسة عماد الحوشي سكرتير عام الحي، أعمال تطهير الشنايش و المطابق المعدة لصرف مياه الأمطار، التي تتم بمعرفة إدارة وسط للصرف الصحي، برئاسة المهندسة نهاد تيسيير، لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش هذا العام ،والتأكد من جاهزية وصيانة الشنايش وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء المقبل.

حيث تم تطهير شوارع 8 منشية النزهة، والكهرمان الحضرة القبلية،حارة صيدة، رستم العلايلي، أبوعايدة سادس، مساكن الجمهورية بلوك ٤، الشيخ أنور الحضرة الجديدة، حلمي بهجت الإبراهيمية، الرصافة محرم بك، قرية ابيس٨/٣ ، اسنا الإبراهيمية، والوزيري.

وتمكن الحي من تطهير ١٨٠ مطبق بالإضافة إلي ما سبق تطهيره ٣٨٧٩ مطبق، ليصل الاجمالي ٤٠٥٩ مطبق.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد ،وخطة الـ100 يوم للتطهير التي تبدأ من 1 أبريل 2023، استعدادا لشتاء 2024، وتحت إشراف عزة سعد حسن رئيس حي وسط،