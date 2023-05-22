سقوط 5 متهمين بالسطو المسلح على سيارة وسرقة مبالغ مالية في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بأنهم حال سيرهم بدائرة القسم قام (6 أشخاص مجهولين) بإعتراض طريقهم مستقلين سيارتين ملاكى وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء وتمكنوا من الإستيلاء منهم على (مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) ، عقب إستدراجهم بزعم شراء (عدد 2 لودر) وأحدثوا تلفيات بإطارات السيارة خاصتهم بإستخدام الأسلحة البيضاء .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") .

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط ( 5 منهم) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وضبط بحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى- هاتف محمول خاص بالمجنى عليهم - السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة - بندقية خرطوش والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة) كما قرر إثنين من المتهمين بإرتكابهما واقعة (سرقة سيارة نقل) بأسلوب "المفتاح المصطنع" والمحرر بشأنها المحضر اللازم بمديرية أمن البحيرة وأرشدا عنها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.