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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 5 متهمين بالسطو المسلح على سيارة وسرقة مبالغ مالية في الإسكندرية

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بأنهم حال سيرهم بدائرة القسم قام (6 أشخاص مجهولين) بإعتراض طريقهم مستقلين سيارتين ملاكى وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء وتمكنوا من الإستيلاء منهم على (مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) ، عقب إستدراجهم بزعم شراء (عدد 2 لودر) وأحدثوا تلفيات بإطارات السيارة خاصتهم بإستخدام الأسلحة البيضاء .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") .

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط ( 5 منهم) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وضبط بحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى- هاتف محمول خاص بالمجنى عليهم - السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة - بندقية خرطوش والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة) كما قرر إثنين من المتهمين بإرتكابهما واقعة (سرقة سيارة نقل) بأسلوب "المفتاح المصطنع" والمحرر بشأنها المحضر اللازم بمديرية أمن البحيرة وأرشدا عنها .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأخير.

اسلحة نارية الأسلحة البيضاء السطو المسلح المفتاح المصطنع بندقية خرطوش سيارتين ملاكي

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