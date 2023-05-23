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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل جديد من Infinix مش هيفصل منك شحن .. وسعر رخيص

موبايل جديد من Infinix
موبايل جديد من Infinix مش هيفصل منك شحن..وسع

أطلقت شركة إنفينيكس Infinix الهاتف الذكي Hot 30 Play في نيجيريا الشهر الماضي، و على الرغم من أنه لم تصل بعد إلى الأسواق العالمية الأخرى ، لكن قدمت الشركة إصدارًا جديدًا من الهاتف يدعم NFC (الاتصال قريب المدى).  ويجلب Infinix Hot 30 Play NFC بقية المواصفات مثل الطراز الأساسي والتصميم مشابه أيضًا.

 

سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 30 Play

 

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، باستثناء دعم NFC ، فإن الهاتف هو نفسه Infinx Hot 30 Play.  تأتي بتصميم يشبه الصندوق مع حلقتين كبيرتين للكاميرا في الخلف.  ويأتي بشاشة قياس 6.82 بوصة بجودة عرض HD + وفتحة نوتش في المنتصف. 

يحصل هاتف Infinix Hot 30 Play NFC  بمعدل تحديث 90 هرتز ، وسطوع 500 شمعة / المتر المربع ، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بكسل.  

يتميز الجزء الخلفي للهاتف Infinix Hot 30 Play NFC بكاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل إلى جانب كاميرا AI ثانوية وفلاش LED.  

ويعمل هاتف Infinix Hot 30 Play NFC بمعالج شركة ميدياتيك التايوانية Helio G37 ثماني النواة، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 جيجا يمكن توسيعها حتى 8 جيجا بمساعدة ميزات توسيع ذاكرة الوصول العشوائي.

يتم تشغيل Infinix Hot 30 Play بواسطة بطارية رائعة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة يمكن أن تدوم 48 ساعة في وضع الاستعداد وتوفر ما يصل إلى ساعتين من وقت التحدث حتى بنسبة 5٪.  

يدعم الجهاز الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ USB-C ويعمل بواجهة المستخدم XOS 12.6 القائم على نظام التشغيل Android 13.

يتوفر هاتف Infinix Hot 30 Play NFC بألوان الأسود و الأبيض و البنفسجي، بينما الأسعار والتوافر غير متوفرة بعد.  كمرجع ، ويحمل الهاتف سعر حوالي 173 دولارًا أمريكيًا.
 

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