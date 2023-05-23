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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

روبوت "EVE" بنظام الأندرويد يحتل مهن التمريض والخدمات الأمنية

روبوت EVE
روبوت EVE

بدأت الروبوتات العاملة  بالذكاء الاصطناعي التوليدي  في احتلال الوظائف من البشر، حيث كشف الرئيس التنفيذي لشركة تمولها شركة OpenAI ، المخترعة لـ  ChatGPT ، أن هناك بالفعل روبوتات  موجودة حاليا جاهزة لاستلام وظائفها الجديدة ومنها العمل كممرضة أو بارمان، يمكنه التقاط الأشياء بأذرع تشبه الإنسان، وبالفعل دخل الخدمة في الولايات المتحدة.

روبوت EVE

وفقا لتقرير صادرعن موقع DailyMail.com ، قال بيرنت بورنيتش ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة 1X ، الممولة من قبل "إوين إيه آي" إن روبوت EVE أي "حواء" الخاص بشركته يعمل منذ أبريل الماضي وأنه يبلى بلاء حسنا "أفضل مما كنا نظن".

تعتبر روبوت إيف أول إنسان آلي حقيقي يدخل الخدمة الفعلية ويجد مكانًا في سوق العمل في تاريخ البشرية متجاوزًا بذلك روبوت تسلا الذي ابتكره إيلون ماسك، في الوقت الحالي ، تعمل روبوت إيف كحارس أمن في موقعين صناعيين، وهي على عكس الروبوتات الأخرى المستخدمة في الحراسة والوظائف الأمنية، لديها رأس ووجه وذراعان ، ويمكنها التنقل بشكل مستقل.

روبوت EVE

يتحكم حراس الأمن المتواجدين في هذه المناطق الصناعية في أسطول كامل من روبوتات EVE العاملة بنظام تشغيل أندرويد، والتي يتم تصنيعها في موقعين في النرويج ودالاس ، وإذا حدث أي شيء لإحدى الآلات، فيمكنهم ببساطة "الدخول إلى" جسد روبوت الـ Android من خلال الواقع الافتراضي، لإصلاح الخلل البرمجي.

يحكي "بورنيتش" تاريخ تطور هذه الآلات الشبيهة بالبشر ويقول "عملت الأجيال السابقة من روبوتات الأندرويد في المختبرات وعلى نطاق ضيق، لكن ليس في العالم الواقعي. الآن تتولى وظائف حقيقية مع حراس الأمن لدينا ، نحن بهذه الخطوة نقدم حلا لمشكلة حقيقية ونمنح المستخدمين خدمة ذات جودة أفضل وبأسعار معقولة."

روبوت EVE

يعمل روبوت EVE في موقعين في أوروبا وأمريكا ، وقد تم اختباره أيضًا للعمل كممرضة في المستشفيات أو روبوت لرعاية كبار السن، كما تم اختبار إيف في مواقع استراتيجية وحيوية تشمل مراكز البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن هذه الروبوتات ستساعد مشكلة نقص الأيدي العاملة في غضون الـ 5 سنوات القادمة.

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شرح "بورنيش" أن هذه الروبوتات الحديثة مصممة لتستطيع التأقلم والتعلم تماما مثل الإنسان، بمعنى أن أي مهمة تقوم بها سوف تتعلمها وتتقنها، وبشكل أسرع من البشر، وبالتالي يمكن أن تصل هذه الروبوتات إلى مرحلة لا تحتاج فيها التوجيه من قبل البشر، لأنها تعرف تماما المهمة التي يجب أن تقوم بها.

تحتوي روبوتات Eve على "وجه" من إضاءة LED يمكن أن يُظهر ردود أفعال للناس ، ويمكن للمشغلين لهذا الجهاز "التحدث من خلال" الروبوت وتوجيهه في ردود أفعاله.

الأندرويد ChatGPT OpenAI روبوت EVE روبوت الذكاء الاصطناعي التوليدي الذكاء الاصطناعي Android النرويج اوروبا

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