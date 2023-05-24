عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر تعيد ملايين التغريدات المحذوفة وترد على الخلل بـ Emoji

Twitter
Twitter

تسببت إدارة "تويتر" في حرج بالغ لمستخدمي منصتها الاجتماعية، بعد أن قامت بإعادة إحياء ملايين التغريدات التي تم حذفها من قبل المستخدمين، وحتى الآن من غير الواضح الخلل الذي أدى لهذه الإشكالية الغريبة من نوعها.

فوجيء مستخدمي منصة التدوينات القصيرة خلال الساعات الماضية بظهور التغريدات التي قاموا بحذفها مرة أخرى، وهي الخطوة الغريبة التي تركت المستخدمين في حالة حيرة وقلق بالغ من انتهاك خصوصيتهم والتعدي على حريتهم الشخصية وقرارهم بحذف هذه المنشورات.

Twitter 

في عصر انتشار منصات التواصل الاجتماعي ، توفر القدرة على حذف المنشورات التي من المحتمل أن تخلق إشكالية للمستخدمين إحساسًا بالسيطرة على حساباتهم وتواجدهم أونلاين بشكل عام ولكن مع إعادة التغريدات المحذوفة، يفقد المستخدمين القدرة على السيطرة على الحسابات التي من المفترض أن تمثلهم وتكون واجهة لهم.

وفقا لتقرير موقع gizmochina عادت أكثر من مليون تغريدة محذوفة إلى الظهور على المنصة إذ فوجئ ريتشارد ديك موريل ، المطور للتطبيقات وخبير الأمن السيبراني، أن التغريدات التي حذفها عادت إلى الظهور بشكل غريب. شارك موريل تجربته على منصة Mastodon اللامركزية، ليتفاعل مع المنشور أكثر من 400 فرد مؤكدين أنه حدث معهم نفس القصة مع ظهور التغريدات المحذوفة.

 تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون تغريدة محذوفة سابقًا عادت للظهور بشكل غامض ، وتعود تواريخها إلى نوفمبر 2022 وما قبله. تفترض إحدى النظريات أن عملية إعادة تشغيل إحدى خوادم Twitter  ربما أعادت إحياء التغريدات المخزنة في الخوادم عن غير قصد. 

يعتقد مهندس عمل سابقا في  Twitter  كان مسؤولا عن موثوقية عمل المنصة، يُعرف باسم "mx alex tax1a" ، أن الحادث المؤسف يمكن أن يُعزى إلى محاولات تعديل غير صحيحة لطوبولوجيا الخوادم أثناء عمليات ترحيل البيانات من مركز إلى آخر.

مسئولون أمريكيون يحققون بشأن تحويل إيلون ماسك مكاتب تويتر لغرف نوم| تفاصيل

الابديت الجديد.. الباي لاين في تويتر بالرسائل الصوتية

ردًا على الاستفسارات حول هذا الخلل الغريب، قدم Twitter ردًا غير تقليدي وغير متوقع أبدا، مع نشر رمز تعبيري يشير إلى البراز، مما أدى إلى حالة من الغضب بين المستخدمين على الموقف اللامبالي لا سيما بالنظر إلى الآثار الجانبية الخطيرة من جراء هذا الخطأ التقني، والذي تسبب في انتهاكات خصوصية البيانات. 

عبر ريتشارد ديك موريل، عن قلقه إزاء ما حدث وإمكانية التعامل مع  خصوصية البيانات ، مشيرًا إلى وجود انتهاك محتمل للائحة حماية البيانات العامة (GDPR).

تويتر Emoji منصة التدوينات القصيرة Twitter

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

موضوعات متعلقة

تطبيق Google contacts يضيف خانة لأعياد ميلاد جهات الاتصال

بمعالج Intel Core i7.. شاومي تكشف الستار عن لاب توب Redmi Book 14

اعرف سعر ومواصفات أرخص موبايل شاومي في السوق المصري

أعرف مواصفات وسعر أرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

20GB رام.. أوبو تطلق هاتف A1 vitality متوسط المدى بإمكانيات رائعة

نفس الإمكانيات والشكل.. انستجرام يطلق تطبيقا منافسا لـ Twitter قريبا

هواوي تطرح هاتف متوسط الفئة ببطارية 7000 مللي أمبير

قبل آبل.. هواوي تقدم ساعتها الجديدة بخاصية قياس السكر في الدم

ترشيحاتنا

بيان عاجل جديد لـ قائد فاجنر بشأن السيطرة على باخموت

علامة استفهام|محامي الفنان الروسي: الموقع الإلكتروني الخاص بـ«غادة والي» خارج الخدمة.. فيديو

رغم تراجع أداء الزمالك.. أوسوريو يتلقى عرضا للانتقال للتدريب بالدوري المكسيكي

القتال أصبح أخف.. السعودية وأمريكا تطالبان بالالتزام بوقف إطلاق النار في السودان

تعويض مادي.. الفنان الروسي يتوعد غادة والي على الهواء|فيديو

بعد أنباء عن زيادتها.. كيف تدخلت الدولة للسيطرة على سوق الدواء؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب غير متوقع يعالج أصعب مشاكل الشعر| مش هيخطر ببالك

8 أطعمة تزيد العطش والجفاف في الحر.. اعرفها

في وضح النهار.. سرقة حمار صغير تثير جدلا في مقاطعة بريطانية.. شاهد

الأهلي السبب.. 3 فرص تمنح الزمالك التأهل لمونديال العالم للأندية 2025

فيديو

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ