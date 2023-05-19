عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الابديت الجديد.. الباي لاين في تويتر بالرسائل الصوتية

تويتر
تويتر

أعلنت شركة تويتر عن ميزة الرسائل الصوتية لنظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بأجهزة الآيفون من آبل، وأيضا نظام الأندرويد لكل الهواتف من الشركات الأخرى، وستكون مجانا.

وفقا لتقرير evening standard، تتيح ميزة تويتر الجديدة تسجيل رسائل صوتية ومشاركتها مع الآخرين ، وهي نفس الخاصية الموجودة  منذ فترة طويلة على تطبيق الدردشة الفورية WhatsApp و iMessage من آيفون.

تويتر 

يمكنك الاستفادة من الخاصية الجديدة على Twitter ، والوصول إلى خيار الملاحظات الصوتية من خلال الرسائل المباشرة أو ما يعرف بالـ DM هذا هو المكان الذي تذهب إليه للدردشة الصوتية الخاصة مع الأشخاص الذين قد تتابعهم أو لا تتابعهم.

مقاطع فيديو مدتها ساعتان.. تويتر تجلب ميزة حصرية لمستخدمي Blue

بعد تجربة تويتر.. ايلون ماسك يفجّر مفاجأة بالاستحواذ على شركة جديدة

أفضل ما في هذه الخاصية الجديدة أنها مجانية تماما ومتاحة لكل مستخدمي تويتر بلا استثناء، على عكس بعض التحديثات الأخيرة التي جعلها تويتر حصرية لعملاء “تويتر بلو” فقط، الذين يدفعون اشتراك 8 دولارات شهريا.

وحاليًا، يمكنك إرسال رسالة بصوتك موجزة تصل إلى 140 ثانية إلى أي شخص له حساب على تويتر، وهي أقصر بكثير من المدة غير المحددة على WhatsApp، ولكن من المتوقع أن تزيد مدة الرسائل فيما يعد، في مرحلة لاحقة، يتيح واتساب من خلال تطبيقه على الهواتف الذكية مشاركة الرسائل الصوتية الطويلة ، وحتى الإيقاف المؤقت والعودة إلى التسجيل مرة أخرى قبل إرسالها.

iOS أندرويد آي أو إس الايفون آبل WhatsApp iMessage

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 1-0 في دوري أبطال إفريقيا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

خلصت| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار في السوق السوداء

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

موضوعات متعلقة

خصم 19% على موبايل شاومي ريدمي نوت 10s ثنائي الشريحة

خصم 29% على موبايل سامسونج Galaxy A04 ثنائي الشريحة

بطارية عملاقة.. مواصفات هاتف هونر Play 40 5G للفئة المتوسطة

خصم 20% على جوال سامسونج Galaxy A33 5G في السعودية

خصم 25% على جوال أوبو OPPO A16K في السعودية

بكاميرا 108 ميجابيكسل.. OnePlus تستعد لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة

أقوى هاتف على الإطلاق للشركة .. إطلاق سلسلة HTC U23 رسميا

سامسونج تصنَّع معالجات خاصة بها حصرية لـ Galaxy S25

ترشيحاتنا

أول تعليق من حسين الشحات بعد تألقه أمام الترجي

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف وملء الفراغات

رسمياً.. شاب مصري يشارك في بطولة الكيك بوكسينج المقامة بإيطاليا

القمة العربية.. حضور قوي لمصر وإشادة بكلمة الرئيس السيسي

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16

سرقة سيارة كشفت العصابة.. حبس المتهمين بالاتجار في العملة بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان المهر.. قتل عروس هندية على يد زوجها وإخوته

داليا مصطفى أول حب .. صور تجمعها مع زوجها شريف سلامة

فى ذكري وفاة سمير صبري.. لهذا السبب تقرر تشميع شقته بعد رحيله بعام

يحصد ملايين المشاهدات.. مقطع فيديو لشركة طيران تزن عملائها.. أعرف القصة

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ