الابديت الجديد.. الباي لاين في تويتر بالرسائل الصوتية

أعلنت شركة تويتر عن ميزة الرسائل الصوتية لنظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بأجهزة الآيفون من آبل، وأيضا نظام الأندرويد لكل الهواتف من الشركات الأخرى، وستكون مجانا.

وفقا لتقرير evening standard، تتيح ميزة تويتر الجديدة تسجيل رسائل صوتية ومشاركتها مع الآخرين ، وهي نفس الخاصية الموجودة منذ فترة طويلة على تطبيق الدردشة الفورية WhatsApp و iMessage من آيفون.

تويتر

يمكنك الاستفادة من الخاصية الجديدة على Twitter ، والوصول إلى خيار الملاحظات الصوتية من خلال الرسائل المباشرة أو ما يعرف بالـ DM هذا هو المكان الذي تذهب إليه للدردشة الصوتية الخاصة مع الأشخاص الذين قد تتابعهم أو لا تتابعهم.

أفضل ما في هذه الخاصية الجديدة أنها مجانية تماما ومتاحة لكل مستخدمي تويتر بلا استثناء، على عكس بعض التحديثات الأخيرة التي جعلها تويتر حصرية لعملاء “تويتر بلو” فقط، الذين يدفعون اشتراك 8 دولارات شهريا.

وحاليًا، يمكنك إرسال رسالة بصوتك موجزة تصل إلى 140 ثانية إلى أي شخص له حساب على تويتر، وهي أقصر بكثير من المدة غير المحددة على WhatsApp، ولكن من المتوقع أن تزيد مدة الرسائل فيما يعد، في مرحلة لاحقة، يتيح واتساب من خلال تطبيقه على الهواتف الذكية مشاركة الرسائل الصوتية الطويلة ، وحتى الإيقاف المؤقت والعودة إلى التسجيل مرة أخرى قبل إرسالها.