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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تجربة تويتر.. ايلون ماسك يفجّر مفاجأة بالاستحواذ على شركة جديدة

ايلون ماسك
ايلون ماسك

 اشترت اكس كورب المملوكة لرجل الأعمال ايلون ماسك منصة التوظيف المتخصصة في قطاع التكنولوجيا «لاسكي»، وهي أول صفقة استحواذ لماسك في مجال التكنولوجيا بعد استحواذه على تويتر.

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ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المصدر القول إنه تم سداد قيمة الصفقة نقداً وفي صورة أسهم.

 وتعمل شركة «لاسكي» على التوفيق بين البارعين في مجال تكنولوجيا المعلومات الباحثين عن وظيفة وأصحاب العمل المحتملين، حيث يقول موقعها الإلكتروني إن الأداة التي توفرها تستطيع أن تؤكد الاهتمام المشترك وتضع التوقعات الواضحة وتوضح جدوى عملية التوظيف.

وأشارت «بلومبرج» إلى أن هذه الصفقة تمثل أول مبادرة كبيرة من جانب ماسك منذ شراء «تويتر»، حيث يتجه منذ ذلك الوقت إلى تقليص الخدمة، بدءاً من تسريح عدد كبير من موظفي «تويتر» حتى تخفيض حجم أجهزة الخوادم التي توفرها.

وقال ماسك مؤخراً وبعد تعيين رئيسة تنفيذية جديدة لشركة «تويتر» بهدف تحسين سمعتها بين المستثمرين، إنه سيحوّل منصة «تويتر» إلى «تطبيق لكل شيء» من خلال إضافة المزيد من الخصائص والخدمات إليها بما في ذلك الخدمات المالية لجذب مستخدمين جدد.

ولم تتضح حتى الآن خطط ماسك بشأن كيفية دمج «لاسكي» في شركته القابضة.. ونشر موقع «لاسكي»، أمس، رسالة قال فيها: «منصة لاسكي لم تعد متاحة».

من جهة أخرى، أعلن ماسك، أنه يدرس القيام باستثمارات في فرنسا لشركته «تسلا» الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، ما يعطي اندفاعة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي جعل تحفيز التصنيع من أولوياته.

وقام رئيس شركتي «تسلا» و«سبايس إكس» ومنصة «تويتر» بزيارة فرنسا لحضور الدورة السادسة لقمة «اختر فرنسا» الاستثمارية التي شارك فيها أكثر من 200 رئيس شركة أجنبي في قصر فرساي  وأتاحت الإعلان عن 28 مشروعاً كبيراً بقيمة 13 مليار يورو.

اكس كورب إيلون ماسك التكنولوجيا تويتر

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