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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شكوى وإحباط .. الأمير هاري يفجر سؤالا بائسًا لابنة عمه

الامير هاري
الامير هاري

أظهر الأمير هاري قلقه لابنة عمه الأميرة يوجيني عندما وصلا  إلى وستمنستر لحضور تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا الأسبوع الماضي.
 

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وبحسب “ديلي ميل” البريطانية، كان هاري حضر حفل تتويج والده الملك تشارلز الثالث السبت الماضي، لكنه غادر مسرعا في زيارة كانت منفردة بدون زوجته ميجان ماركل. 
 

بينما تابع أفراد عائلته بمن فيهم الأمير أندرو ومايك وزارا تيندالس والأميرة أوجيني والأميرة بياتريس وأزواجهم عند وصولهم إلى المكان حفل التتويج الى آخره.

وشوهد هاري يقف في الجزء الخلفي من المجموعة كما شارك في محادثة صغيرة مع ابنة العم يوجيني وزوجها جاك بروكس.

وكشف خبير قراءة الشفاه ، جيريمي فريمان ، عن المحادثة القصيرة التي دارت بين هاري ويوجيني وكشف عن الكلمات الأربع التي قالها هاري وهم يشقون طريقهم إلى مقاعدهم داخل الدير.

استدار جاك ورسم ابتسامة على هاري، الذي لفت انتباهه إلى يوجيني ، التي ترتدي فستانًا حريريًا أزرق كحلي يظهر نتوء طفلها الضخم.

وقام هاري بإيماءة يديه بينما يسألها: 'هل أنتي مستعدة للسقوط؟' في اشارة منه لحالة من الإحباط الاسري.

في وقت لاحق عندما جلسوا في مقاعدهم ، كان هاري جالسًا بجوار جاك وبدا أن الزوجين يتابعان كل الأشياء التي حدثت مؤخرًا.

أدلى الدوق بتعليق غامض وألمح إلى أنه 'احتمال' بعد أن قال جاك: 'إنها ليست الحياة تمامًا ، أليس كذلك؟'

كما ذكر هاري أنه شعر 'بالحزن' بعد الاجتماع وأضاف: 'لقد سئمت ، لقد حاولت التحدث معه'.

بعد التتويج ، شوهد وهو يغادر الدير ويقال إنه عاد إلى قصر باكنجهام لكنه لم يقابل عائلته.

وفي غضون 28 ساعة تقريبًا ، غادر البلاد وعاد إلى كاليفورنيا للانضمام إلى ميجان وطفليه ، ليليبت ،  وأرتشي ، الذي بلغ الرابعة يوم التتويج. 

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