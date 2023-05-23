قومي المرأة بأسوان: تنظيم 29 جلسة دوار في قرى حياة كريمة

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان 29 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

من جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان أن الجلسات تم تنظيمها بالتعاون مع مشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، حيث استهدفت توعية عدد 1450 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى قرى ونجوع الرمادى بحرى وقبلى ووادى عبادى الرضوانية والمحاميد والإيمان والشهامة والصعايدة والسباعية بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى العباسية والعرب والبصالى و7 قبلى بمركز كوم أمبو .

جلسات الدوار

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، بالإضافة إلى تقديم عروض مسرحية وجلسات متخصصة لتسليط الضوء على قضايا الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة بأسلوب سهل ويسير .

وأشارت هدى مصطفى إلى أنه فى نفس السياق تم إستكمال الزيارات المنزلية لتوعية الأهالى داخل قرى ونجوع مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " .

وأضافت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأن حملة "بلدى أمانة" تهدف إلى رفع الوعى بالتحديات المجتمعية فى ظل الأزمات العالمية، بجانب عمل محاكاة لأساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء وحب الوطن ، علاوة على نشر التوعية بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وبيان دورها فى تحسين جودة الحياة للأهالى والمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بالقرى والنجوع المستهدفة .

جهود وأنشطة

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لمسئولى التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة برئاسة عصام نحمده ، والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتنظيم القوافل التموينية الغذائية لمواقع تواجد الأخوة السودانيين بحى الصداقة الجديدة ، والصداقة القديمة ، وأيضاً بمركزى دراو وإدفو على مدار الأسبوع وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ ، وقد تم دعم هذه القوافل بكافة السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة للمساهمة فى توفيرها للوافدين ، وتلبية احتياجاتهم من السلع المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة جهودها لتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف البرى الدولى بكركر .