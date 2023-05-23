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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 822 حالة إشغال وتعدٍ بأسوان.. ومواصلة أعمال النظافة العامة بكوم أمبو

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بتنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة سوق الخميس ومول الجيش بنطاق حى غرب المدينة. 

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف جهود النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات من أجل تحقيق السيطرة والإنضباط وإستعادة المظهر الحضارى داخل الأسواق وفى الشوارع الرئيسية والداخلية .

ومن جانبه، قال سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، إن الحملة أسفرت عن رفع عدد 822 حالة إشغال وتعدى ، بالإضافة إلى تحرير 17 محضر إشغال طريق، مشيراً إلى أن الحملة كانت بقيادة نواب رئيس المدينة ومديرى المتابعة الميدانية والأمن بديوان عام المحافظة، وبمشاركة مسئولى جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين والإدارة الصحية ومكتب تفتيش الأغذية، إضافةً إلى القوات الأمنية ورؤساء الأحياء ونوابهم والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية .

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جهود المحليات

وفى نفس السياق، أكد شوقى مصطفى، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم مواصلة أعمال النظافة والكنس والرش بطريق كورنيش البيارة بحى غرب المدينة مع الإرتقاء بالمنظر الجمالى أمام المواطنين والحركة السياحية الزائرين لمعبد كوم أمبو .

وكان قد نظم فرع المجلس القومى للمرأة 29 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة " وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأن الجلسات تم تنظيمها بالتعاون مع مشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية حيث إستهدفت توعية عدد 1450 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى قرى ونجوع الرمادى بحرى وقبلى ووادى عبادى الرضوانية والمحاميد والإيمان والشهامة والصعايدة والسباعية بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى العباسية والعرب والبصالى و7 قبلى بمركز كوم أمبو.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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