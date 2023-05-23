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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رواق الأزهر بعد تضامن المرصد مع مصطفى محمد: المثلية حرب على البشرية

اللاعب الدولي مصطفي
اللاعب الدولي مصطفي محمد

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد استاذ العقيد والفلسفة المشرف على رواق الأزهر الشريف، أن بيان مرصد الأزهر مساندة للاعب الدولي مصطفي محمد، مؤكدا أنه يدعم الجانب الأخلاقي في كل مكان.

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وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه يدعم أيضا كل الشباب الذين يقومون بهذا الأمر من الشباب المسلم أو المسيحي أو اليهود المعتدلين، لافتا إلى أن اللاعب الدولي مصطفي محمد لديه أخلاق ودين.
 

وتابع عبد المنعم فؤاد، أن هذا الأمر مخالف لكل القيم الإنسانية، ولم نجد في يوم من الأيام أن هناك مثلية بين بقرة وآخرى، لافتا إلى أن المثلية حرب على البشرية كلها ونهاية للبشرية.
 

مصطفي محمد - شيخ الأزهر الشريف الأزهر اخبار الأزهر أخبار مصطفى محمد

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