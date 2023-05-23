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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 23-5-2023

صدى البلد

 

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-5-2023، في الإمارات على مستوى جميع الاعيرة الذهبية، متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا
تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، 

وخلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لاخر تحديث، حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب.

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وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الامارات اليوم الثلاثاء مقابل الدرهم الاماراتي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء للجرام عيار 24  نحو 244.50 درهم إماراتى.

سعر الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء  للجرام عيار 22 نحو 224 درهم إماراتى. 

أسعار الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء للجرام عيار 21 نحو 214 درهم إماراتى.

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سعر الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء للجرام عيار 18 نحو  183.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء للجرام عيار 14 بلغت نحو  142.5 درهم إماراتى .

سعر الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء  للجرام عيار 12 وصلت نحو 122.25 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء   لـ الأوقية بلغت نحو 7.606 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الاماراتى اليوم الثلاثاء لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1712 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء لـ الكيلو سجلت نحو 244.571 درهم إماراتى.

 

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

 

 

 

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