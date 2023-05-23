"إبراهيم" حارب السرطان عامين وتوفي قبل إجراء عملية زرع نخاع ..صور

شيع العشرات من أهالي قرية كمشوش بمركز منوف في محافظة المنوفية، جثمان الطفل إبراهيم شهاب عقب وفاته متأثرا بإصابته بمرض السرطان منذ عامين.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الطفل من المسجد الكبير بالقرية وتم تشييع الجثمان الى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية عقب الإعلان عن وفاة الطفل ابراهيم شهاب الذي حارب مرض السرطان لمدة عامين وذلك عقب إجرائه عملية زرع نخاع.

جاء ذلك بعدما تكاتف أهل قريته في جمع ١٧٠ الف جنيه لاستكمال مصروفات عملية زرع النخاع حيث تحمل التأمين الطبي الجزء الأكبر من مصروفات العملية.

استطاع الأهالي جمع المبلغ خلال يوم واحد بعدما أعلنت لجنة الزكاة في القرية عن حاجة الطفل لإجراء عملية زرع نخاع ويحتاج الى ١٧٠ الف جنيه حيث انهالت التبرعات من اهل القرية المقيمين بها وبخارج البلاد.

وقال أحد أهالي الطفل، إن إبراهيم أصيب منذ عامين بالسرطان وفشلت كل المحاولات لعلاجه و تم حصوله على الكيماوي لكن دون نتيجة حيث يتم علاجه منذ عامين ولكن حالته كانت تسوء.

وأضاف أن الأطباء أعلنوا أنه يحتاج الي عملية زرع نخاع وهي عملية مكلفة جدا تتجاوز نصف مليون جنيه ولكن تحمل التأمين الصحي جزءا كبيرا منها وتبقي 170 ألف جنيه.

وتابع أنه تم الإعلان علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن إبراهيم يحتاج إلي عملية زرع نخاع وتكاتف الجميع في القرية وتم جمع المبلغ خلال 24 ساعة من خلال لجنة الزكاة بالقرية.

وأضاف أن الطفل دخل في غيبوبة منذ اسبوع ماضي وذلك أثناء تحضيره لإجراء العملية وساءت حالته حتى اعلان وفاته وذلك قبل إجراء العملية بأحد مستشفيات القاهرة.

تشييع جثمان طفل في المنوفية

تشييع جثمان طفل في المنوفية

تشييع جثمان طفل في المنوفية

تشييع جثمان طفل في المنوفية

تشييع جثمان طفل في المنوفية

تشييع جثمان طفل في المنوفية

الطفل ابراهيم شهاب

الطفل ابراهيم شهاب