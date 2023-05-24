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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ترند غريب.. وضع الفلفل الأحمر على الشفاه للتجميل

فلفل أحمر
فلفل أحمر

انتشر في الفترة الأخيرة الماضية ترند لتكبير الشفاه بين النساء على تيك توك للحصول على شفاة ممتلئة وجذابة باستخدام الفلفل الحار عليها مباشرة بدلا من اللجوء إلى عمليات التجميل، بزعم أنه منتج طبيعي ورخيص وفي كل منزل، إلا أنه يمثل خطورة كبيرة علي الشفاه، فليس كل منتج أو مكون طبيعي مناسب، فاستخدام المنتجات الطبيعية بدون فهم قد يسبب أضرار جسيمة، كما أنه يؤدي إلى تشوه الشفاة وتدميرها بشكل دائم، نستعرض خطورة استخدام الفلفل الحار في تكبير الشفاه وفقا لموقع MedlinePlus

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اضرار الفلفل الاحمر على الشفايف:


⁃ الفلفل يعمل على تخدير وقتل الخلايا الحسية والعصبية على المدى الطويل.


⁃ يسبب في تنميل بالمنطقة يصحبه أيضًا حساسية و حرقان ووخز وأحمرار الأوعية الدموية وتورم الشفاة والجلد .


⁃ يمكن أن يسبب ضررًا للشفاة يصعب علاجه بدلاً من تحسين مظهرها، بمعنى أن الامتلاء هذا يكون مؤقت ولكن اضراره مستديمة.


⁃ لا يوجد أي مواد موجودة في الفلفل الحار يمكن أن تعمل كفيلر لملء الشفاه.


⁃ يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين التى عند وضعها على الشفاة أو الجلد يتم امتصاصها بسرعة والتركيز في المنطقة المحيطة به، ويتفاعل مع المستقبلات الموجودة في الألياف العصبية الحسية، وعند تفاعله مع هذه المستقبلات، يتم تحفيز الألياف العصبية الحسية لإطلاق إشارات عصبية تنتقل إلى الدماغ فيسبب الحساسية والالتهابات


⁃ يسبب حساسية و حرقان ووخز وأحمرار الأوعية الدموية وتورم لذلك تظهر الشفاة فوراً حمراء وممتلئه وبالتالي يمكن أن يسبب ضررًا للشفاة يصعب علاجه بدلاً من تحسين مظهرها

الأحمر أضرار الفلفل الأوعية الدموية الالتهابات الأخيرة أضرار جسيمة حرقان ​​​​​​​health

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