منافسة OpenAI.. جوجل تدعم شركة ذكاء اصطناعي ناشئة بـ 450 مليون دولار

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic الناشئة والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، أنها تلقت استثمارات تقدر بـ 450 مليون دولار من مجموعة من الشركات الداعمة على رأسهم "جوجل".

قالت الشركة في بيان رسمي، إنها جمعت 450 مليون دولار ، وهو ما يمثل أكبر حزمة تمويلات في قطاع الذكاء الاصطناعي لعام 2023 منذ استثمار مايكروسوفت في OpenAI ، وفقًا لبيانات PitchBook.

Anthropic

قالت ساندي بانيرجي ، المتحدث الرسمي باسم أنثروبيك ، لشبكة سي إن بي سي إن التمويل سيستخدم "لمواصلة تدريب نماذج اللغة الكبير لتكون أكثر أمانًا في الاستخدام، لخلق إصدارات مستقبلية من روبوت كلود"

وأوضح منشور في مدونة Anthropic: "يركز فريقنا على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل يسمح لأنظمة هذه البرمجيات بمعالجة المحادثات العدائية والمثيرة للجدل بشكل أفضل ، واتباع التعليمات الدقيقة ، حتى تكون هذه النماذج أكثر شفافية بشكل عام سواء في سلوكياتها أو في القواعد التي تمتثل لها"

على الرغم من التباطؤ الكبير في قطاع تمويل الشركات الناشئة منذ أوائل العام الماضي لا يزال المستثمرون المغامرون يضخون الأموال الطائلة في الشركات التي تتبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعلى رأسهم شركتي مايكروسوفت Microsoft و جوجل Google كما يتسابق آخرون على تضمين أدوات ذكاء اصطناعي جديدة في منتجاتهم الأساسية.

تعد Google من بين المستثمرين الرئيسيين في جولة التمويل الأخيرة لـ Anthropic ، جنبًا إلى جنب مع Salesforce وسبارك كابيتال وزووم.

يأتي هذا الإعلان الأخير بعد شهرين فقط من قيام أنثروبيك بجمع 300 مليون دولار من التمويلات.

قبل الإعلان الأحدث من شركة أنثروبيك استثمرت Google بالفعل 300 مليون دولار في الشركة ، وذلك في سبيل الحصول على 10٪ من حصة الشركة الوليدة التي أنشئت في 2021 من قبل مهندسين عملوا سابقا في شركة OpenAI والجدير بالذكر أن الداعم مُدرج على أنه شركة "جوجل" بنفسها وليست الشركة الأم "ألفابت" أو أحد الأذرع الاستثمارية الأخرى.

أنثروبيك هي الشركة التي تقف وراء اختراع روبوت Claude ، وهو روبوت محادثة منافس لـ ChatGPT من OpenAI. قام بوضع حجر الأساس لشركة "أنثروبيك" كلا من داريو أمودي ، نائب رئيس الأبحاث السابق لشركة OpenAI ، وشقيقته دانييلا أمودي ، التي كانت نائبة رئيس السلامة والسياسات في OpenAI، كما أن عدد كبير من فريق أبحاث OpenAI السابقين انضموا إلى الفريق المؤسس للأنثروبيك.

علق على حزمة التمويلات الجديدة، علي جواهري ، محلل أبحاث مشارك في PitchBook: "هذه بالتأكيد صفقة مربحة ومهمة للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتؤكد أن شركة أوبن إيه آي ليست اللاعب الوحيد على الساحة، وأنه هذا المجال لا يزال مكانًا تنافسيًا للغاية".

في وقت سابق من هذا الشهر ، كانت Anthropic الوليدة واحدة من 4 شركات تمت دعوتها إلى اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وفعال، والاجتماع كان مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، وحضر الاجتماع ألفابت Alphabet و Microsoft و OpenAI.