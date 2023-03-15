روبوت مؤدب.. جوجل تعلن عن "كلود" أداة ذكاء اصطناعي بديلا عن ChatGPT

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic الناشئة المتخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي عن روبوت دردشة جديد اسمه "كلود" Claude ومن أهم مزاياه أنه روبوت دردشة "مؤدب" ولا يقوم بالرد بطريقة همجية مع المستخدمين مثلما يفعل روبوت Bing AI المدعوم ببرنامج ChatGPT.

Anthropic

ووفقا لتقرير موقع The Verge، يقوم برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد "كلود" بالعديد من مهام روبوت ChatGPT الذي أسسته شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت، لكن حرصت شركة أنثروبيك المدعومة من جوجل أن يكون الروبوت كلود أكثر فطنة وكياسة في الرد على المستخدمين، كما وصفته الشركة بأنه "أسهل في التحدث معه" بالمقارنه مع روبوت دردشة Bing AI.

وتماما مثل OpenAI ، تتمتع شركة أنثروبيك Anthropic أيضًا بدعم تقني من عملاق صناعة كبير وهي شركة جوجل، المنافس التقليدي لمايكروسوفت، حيث استثمرت جوجل ما يصل لـ 300 مليون دولار أمريكي في أنثروبيك لتطوير البرنامج الآلي للمحادثة.

ChatGPT

ويمكن لبرنامج روبوت الدردشة chatbot الخاص بأثروبيك، على غرار ChatGPT - تقديم ملخصات للاجتماعات وجدول أعمال للشركات وتحليل البيانات المعقدة وعمل جداول للإحصائيات وتلخيصها، والإجابة على الأسئلة ، وتقديم المساعدة في إنشاء المحتوى، وإنشاء التعليمات البرمجية.

وعلى غرار ما يقدمه روبوت ChatGPT لعملائه، يقدم أيضا روبوت كلود إمكانية تعديل وتغيير نغمة chatbot وشخصيته وسلوكه ، شبيهة بالإعدادات "الإبداعية والمتوازنة والدقيقة" التي يقدمها روبوت الدردشة في Bing.

الهدف الأشمل والأعم لـ Anthropic هو تطوير أداة ذكاء اصطناعي "مفيدة وصادقة ولا تسبب أضرارا عند الاستخدام، بل آمنة تماما" مع إعطاء الروبوت القدرة على العمل حتى بدون الوصول للإنترنت، أي أن يكون لديه اكتفاء ذاتي وقدرة على العمل بدون اتصالات خارجية، ليكون ذو فائدة أكبر.

بالإضافة إلى إطلاق الإصدار القياسي من روبوت كلود Claude ، تقوم Anthropic حاليا بتطوير نسخة Claude Instant أ السريع الخفيف، وهو الإصدار الأرخص والأسرع والأخف وزناً على أي جهاز كمبيوتر مقارنةً بنظيره القياسي الذي يشمل كل المميزات.

ومنحت شركة أنثروبيك بالفعل العديد من الشركات حق الوصول والاستخدام لـ Claude في الأشهر التي سبقت إطلاقه رسميا ، بما في ذلك مؤسسات Notion و Quora و DuckDuckGo ، التي أعلنت بدورها مؤخرًا عن أداة البحث DuckAssist التي تعتمد على مزيج من أدوات برمجيات ذكاء اصطناعي من Anthropic و OpenAI معا.

Anthropic

يأتي إعلان Anthropic وسط حالة من الزخم والاهتمام الشديد تحيط بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أصبحت حديث الساعة ومحور اهتمام شركات التكنولوجيا العملاقة سواء ميتا أو مايكروسوفت أو جوجل، وكلهم يسارعون باختراع الروبوتات الآلية لدمجها في كل برامجهم ومنتجاتهم.