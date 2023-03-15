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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لحماية بياناتك عند فقدان هاتفك.. إزاي تعمل نسخة احتياطية في حساب جوجل؟

إزاي تعمل نسخة احتياطية
إزاي تعمل نسخة احتياطية في حساب جوجل؟

يعد فقدان الهواتف الذكية تجربة مؤلمة للغاية حيث مع فقدها يفقد المستخدم جميع البيانات الخاصة به الأمر الذي يشكل مشكلة كبيرة، ولكن يمكن تلافي التعرض لهذا الموقف من خلال أخذ الاحتياطات الصحيحة، وذلك من خلال Google Drive. 

 

ويحتفظ Google Drive بجميع أنواع بيانات ومستندات حساب جوجل وجداول البيانات والعروض التقديمية وغيرها، كما يتيح لك نظام جوجل المتماسك الوصول إلى تلك المعلومات من هاتفك أو جهاز Chromebook ، في أي مكان تقريبًا قد تكون فيه. 


وبحسب موقع Android Police فإنه يمكن عمل نسخة احتياطية من حساب جوجل على هاتفك، وتقوم هواتف أندرويد الحديثة بنسخ بياناتك احتياطيًا تلقائيًا . 

 

 انتقل إلى الإعدادات ثم جوجل ثم النسخ الاحتياطي، وسيكون تبديل النسخ الاحتياطي إلى Google Drive قيد التشغيل افتراضيًا ، مع حساب جوجل مع وقت وتاريخ آخر نسخة احتياطية كاملة من جوجل.

 

وبناءً على هاتفك ، يمكنك الوصول إلى هذه الصفحة بالانتقال إلى الإعدادات ثم النظام ثم النسخ الاحتياطي. 


وتعد صفحة الإعدادات هذه بمثابة نافذة توضح تاريخ آخر نسخ احتياطي لهذا الهاتف المحدد إلى Google Drive، كما يسرد آخر نسخة احتياطية لـ Google Photos. 

 

يغطي هذا معظم الأشخاص الذين يستخدمون جهازًا واحدًا بشكل أساسي ، وتعني طبيعة تطبيقات جوجل أنهم يقومون بإجراء نسخ احتياطي لبياناتك وحفظها أثناء استخدامها.


وعادةً ما يتم إجراء هذه النسخ الاحتياطية تلقائيًا في الخلفية ، خاصةً إذا كنت تستخدم جهازًا واحدًا بشكل مستمر. 

 

ولكن إذا كنت مستخدمًا غير متكرر أو تقوم بالتبديل بين الهواتف بانتظام ، فاحرص أسبوعيًا على تفعيل الإعدادات والنقر على النسخ الاحتياطي الآن للتأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من أحدث بيانات حسابك في جوجل .

 

كما يمكنك استعادة بيانات حسابك بالكامل إلى هاتف جديد إذا فقدت هاتفك أو قمت بالترقية إلى إصدار أندرويد. 

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