بأمر من بوتين شخصيًا.. سر بيع "جوجل الروسية" بمليارات الدولارت

مصادر تكشف التفاصيل

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على بيع حصة غالبة من الجانب الروسي من شركة التكنولوجيا العملاقة، ياندكس إلى ثلاثة من أصحاب المليارات الخاضعين للعقوبات وبنك VTB المملوك للدولة، حسبما أفاد مصادر، وفق ماذكرت صحيفة ذا موسكو تايمز.

وتم تقسيم شركة يانديكس، التي يشار إليها غالبًا باسم " جوجل الروسية" ، إلى كيانين .

فالأولى شركة تشرف على العمليات في روسيا وشركة أخرى ذات توجه غربي، ومقرها أمستردام ، وذلك بعد العقوبات المفروضة على روسيا بعد حرب أوكرانيا.

وأدت رسوم خروج موسكو في زمن الحرب من الشركات الأجنبية إلى خفض قيمة يانديكس، من ذروتها البالغة 30 مليار دولار إلى 7.6 مليار دولار.

وسينضم فلاديمير بوتانين ، أغنى رجل في روسيا ، وقطب النفط فاجيت أليكبيروف إلى قطب الصلب أليكسي مورداشوف وبنك VTB لتشكيل ما يسمى "اتحاد المليارديرات" .

وذكر ت مصادر، إن بوتانين ومورداشوف وأليكبيروف وبنك في تي بي سيقسمون أسهم ياندكس بالتساوي.