تطبيق Google contacts يضيف خانة لأعياد ميلاد جهات الاتصال

يقوم تطبيق جهات اتصال جوجل أو ما يعرف بـ Google Contacts ، التطبيق الافتراضي الأكثر تفضيلا لإدارة جهات الاتصال على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، بطرح خانة جديدة يمكنك من خلالها إضافة عيد ميلاد جهة الاتصال مع تفعيل خاصية تلقي الإشعارات في يوم الميلاد.

ووفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، تهدف هذه الميزة الجديدة، التي كانت مطلب كثير من مستخدمي التطبيق، إلى تبسيط عملية إدارة وإضافة أعياد الميلاد إلى جهات الاتصال مع تفعيل خاصية الـ notification حتى تقوم بتهنئة الأشخاص بأعياد ميلادهم .

Google

وأعلنت جوجل إلى تضمين خانة أعياد الميلاد في جهات اتصال Google لأول مرة في شهر مارس ، مع تقديم علامة التبويب الجديدة For You أو "من أجلك" وبالتالي اكتسب المستخدمون القدرة على إضافة إشعارات أعياد الميلاد ضمن جهات الاتصال في قوائمهم الخاصة. الآن ، يرى بعض المستخدمين بطاقة "إضافة أعياد ميلاد" Add birthdays جديدة داخل قسم "من أجلك".

Google

وتم تفعيل ميزة إضافة أعياد الميلاد مع الإصدار 4.7.26.x من تطبيق جوجل كونتاكتس ، على الرغم من أنها قد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين في الوقت الحالي لكنها بالتأكيد ستكون عند جميع المستخدمين خلال فترة وجيزة، يبدو أن إمكانية رؤية الإضافات الجديدة مقصورة على مجموعة مختارة من المستخدمين للنسخة التجريبية لم يتم تعميمها حتى الآن.

وعند الوصول إلى خانة "إضافة أعياد ميلاد" ، يتم تزويد المستخدمين بعرض قائمة بجهات الاتصال الخاصة بهم ، مع رمز كعكة صغيرة إلى أولئك الذين لم تتم إضافة عيد ميلاد لهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن إضافة إشعار عيد ميلاد لجهات الاتصال الفردية عن طريق فتح القائمة الكاملة في الزاوية اليمنى العليا.

Google

ولا يمكن الوصول إلى الخاصية الجديدة وإضافة تواريخ أعيد الميلاد إلا عن طريق خانة "إضافة أعياد ميلاد" الجديدة في Highlights. ولكن حتى الآن وسائل التحكم في هذه الميزة غير واضحة بالكامل، ستكون أكثر وضوحا مع طرح الإصدار الجديد من جوجل كونتاكتس.