عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تطبيق Google contacts يضيف خانة لأعياد ميلاد جهات الاتصال

Google
Google

 

يقوم تطبيق جهات اتصال  جوجل  أو ما يعرف بـ  Google Contacts ، التطبيق الافتراضي الأكثر تفضيلا لإدارة جهات الاتصال على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، بطرح خانة جديدة يمكنك من خلالها إضافة عيد ميلاد جهة الاتصال مع تفعيل خاصية تلقي الإشعارات في يوم الميلاد. 

ووفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، تهدف هذه الميزة الجديدة، التي كانت مطلب كثير من مستخدمي التطبيق، إلى تبسيط عملية إدارة وإضافة أعياد الميلاد إلى جهات الاتصال مع تفعيل خاصية الـ notification حتى تقوم بتهنئة الأشخاص بأعياد ميلادهم .

Google 

وأعلنت  جوجل  إلى تضمين خانة أعياد الميلاد في جهات اتصال Google لأول مرة في شهر مارس ، مع تقديم علامة التبويب الجديدة For You أو  "من أجلك" وبالتالي اكتسب المستخدمون القدرة على إضافة إشعارات أعياد الميلاد ضمن جهات الاتصال في قوائمهم الخاصة. الآن ، يرى بعض المستخدمين بطاقة "إضافة أعياد ميلاد" Add birthdays جديدة داخل قسم "من أجلك".

Google 

وتم تفعيل ميزة إضافة أعياد الميلاد مع الإصدار 4.7.26.x من تطبيق  جوجل كونتاكتس ، على الرغم من أنها قد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين في الوقت الحالي لكنها بالتأكيد ستكون عند جميع المستخدمين خلال فترة وجيزة، يبدو أن إمكانية رؤية الإضافات الجديدة مقصورة على مجموعة مختارة من المستخدمين للنسخة التجريبية لم يتم تعميمها حتى الآن.

بعد فوزهم في مسابقة جوجل.. فريق معا لمكافحة التغير المناخي يشرح الفكرة|فيديو

هاتف متوسط بإمكانيات جبارة.. سعر ومواصفات موبايل جوجل Pixel 7a

وعند الوصول إلى خانة "إضافة أعياد ميلاد" ، يتم تزويد المستخدمين بعرض قائمة بجهات الاتصال الخاصة بهم ، مع رمز كعكة صغيرة إلى أولئك الذين لم تتم إضافة عيد ميلاد لهم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن إضافة إشعار عيد ميلاد لجهات الاتصال الفردية عن طريق فتح القائمة الكاملة في الزاوية اليمنى العليا.

Google 

ولا يمكن الوصول إلى الخاصية الجديدة وإضافة تواريخ أعيد الميلاد إلا عن طريق خانة "إضافة أعياد ميلاد" الجديدة في Highlights. ولكن حتى الآن وسائل التحكم في هذه الميزة غير واضحة بالكامل، ستكون أكثر وضوحا مع طرح الإصدار الجديد من جوجل كونتاكتس.

google contacts تطبيق تطبيق جهات اتصال جوجل جهات اتصال جوجل جوجل اعياد ميلاد أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

الحق اشتري.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم| عيار 21 مفاجأة

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

تداول امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالجيزة.. والمديرية تحقق

موضوعات متعلقة

قبل آبل.. هواوي تقدم ساعتها الجديدة بخاصية قياس السكر في الدم

تغريم شركة ميتا 1.3 مليار دولار بسبب نقل بيانات عملائها في أوروبا إلى أمريكا

جوجل تقدم هاتف Pixel 8 Pro بإمكانية قياس درجة حرارة الجسم

3000 موظف تم تسريحهم.. شاومي تتنافس مع DJI لاستقطاب مهندسي Oppo المقالين

ريلمي تُعيَّن "شاروخان" سفيرا لعلامتها التجارية

هتحوّل موبايلك إلى كمبيوتر قوي.. تفاصيل التعاون الجديد بين جوجل وسامسونج

شحن 100 وات.. أوبو تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Reno 10 للطبقة المتوسطة

كاميرا 200 ميجابيكسل.. هواوي تطلق سلسلة هواتف من الفئة المتوسطة قريبا

ترشيحاتنا

بقيت طموحليس.. تعليق صادم من عمرو أديب على تدهور نتائج الزمالك

اللاجئون والأكراد.. سر دعم سنان أوغلو لأردوغان في الانتخابات التركية

ميدبنك يعلن عن شهادة ثلاثية ذات عائد متغير للأفراد بسعر تنافسي

وزير التعليم العالي: 116 مليار جنيه استثمارات خلال الـ 3 سنوات الأخيرة

ارتفاع بالحرارة وسقوط أمطار|الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة: تجنبوا التعرض للشمس

الحوار الوطني|جودة عبد الخالق يحذر من تراجع القطاع الصناعي بسبب التحديات العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان ونيللي كريم يستكملان تصوير "ع الزيرو" فى المنصورة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

فيديو

لحظة الخروج من البئر.. بلقيس تكشف عن أصعب مشهد في كليب "عرفتوه"

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ