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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

صدى البلد

تعد السبانخ مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة ، والتي ثبت أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل مرض السكري والسرطان ، وفقًا لـ Healthline . 

 

يمكن أن يساعد أيضًا في دعم صحة العين والعظام والقلب ، بينما تساعد مستوياته العالية من فيتامين C وفيتامين E والمغنيسيوم في تعزيز جهاز المناعة ، وفقًا لـ WebMD . وعلى الرغم من أن أي نوع من الخضار الخضراء يعد خيارًا غذائيًا ذكيًا ، إلا أن السبانخ تتميز بطعمها الخفيف والحلو قليلاً ، وفقًا لـ Foodiosity ، والتي تميل إلى أن تكون أكثر رقة ونكهة من الخس ولكنها أقل مرارة من اللفت - التوازن المثالي إذا كنت تكافح من أجل العمل تلك الخضر المزعجة في نظامك الغذائي.

ومع ذلك ، هناك جانب سلبي كبير لهذه الخضار متعددة الاستخدامات والمغذية. 

يعرف أي شخص اشترى السبانخ أن مدة صلاحيته قصيرة بشكل محبط. في حين أن المرء قد يميل إلى تخزين السبانخ عندما يحاول تناول طعام صحي ، فإن الطعام سيصبح حتمًا في حالة من الفوضى المبللة واللطيفة قبل وقت طويل جدًا.  

تصبح السبانخ لزجة أو رطبة ، بسهولة لأنها تحتوي بالفعل على 90 ٪ من الماء على الأقل ، وفقًا لدراسة في  Nutrition Reviews . عندما تتفكك أوراق السبانخ ، فإنها تترك وراءها بقايا نباتية رطبة تبدو باهتة اللون وغروية. هذه البقايا هي في الواقع نتيجة تحلل أغشية خلايا السبانخ وتتحلل ، كما يقول أكل أو إرم . عندما تتحلل السبانخ ، تبدأ في إطلاق بعض الكمية الكبيرة من الماء في أوراقها ، وهذا هو السبب في أن السبانخ القديمة تكتسب ملمسًا رطبًا ولزجة 

 وقد يرتبط إعادة تسخين السبانخ مباشرة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وفقا لdaily mail

تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ على مركبات تسمى النترات.

عند تسخين النترات ، يمكن أن تتحلل إلى مركبات أخرى تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

النترات بمفردها غير ضارة. ومع ذلك ، يمكن للبكتيريا التي تعيش بالفعل في الفم والإنزيمات في الجسم تحويلها إلى نيتريت ثم إلى نيتروسامين. هذه لها خصائص  مسرطنة ، والتي يمكن أن تكون سرطانية.

قدرت إحدى الدراسات أن الناس يحصلون على حوالي 80 في المائة من نتراتهم الغذائية من الخضروات.  

توجد النترات أيضًا في الشمر والفجل والجزر والبوك تشوي واللفت.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا لم يتم تسخين السبانخ بشكل صحيح ، يمكن لبكتيريا الليستريا أن تعيش عليها.

يمكن أن يسبب هذا داء الليستريات ، وهو عدوى خطيرة تؤدي إلى الحمى وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا والصداع وتيبس الرقبة والارتباك وحتى النوبات.

 

 

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