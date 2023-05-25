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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض عيار 21.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب على مدار الساعات القليلة الماضية حالة تراجع على مستوى جميع الأعيرة حيث وصل سعر عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق إلى حوالي 2,375 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وتحظى أسعار الذهب بأهمية لدى الكثير من المواطنين الراغبين فى الاستثمار باعتبار الذهب وسيلة تحوط آمنة كما بتاع البعض أسعار المعدن الأصفر لتحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة خاصة للمقبلين على الزواج.

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تراجع الذهب عند التسوية بضغط من قوة الدولار

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تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ما يلي :-

عيار 24 بيع 2,691 شراء 2,714
عيار 22 بيع 2,467 شراء 2,488
عيار 21 بيع 2,355 شراء 2,375
عيار 18 بيع 2,019 شراء 2,036
عيار 14 بيع 1,570 شراء 1,583
عيار 12 بيع 1,346 شراء 1,357
الاونصة بيع 83,703 شراء 84,414
الجنيه الذهب بيع 18,840 شراء 19,000
الكيلو بيع 2,691,429 شراء 2,714,286

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع وذلك نتيجة التراجع الطفيف لمؤشر الدولار، وعوائد سندات الخزانة وسط استمرار فشل مفاوضات سقف الدين الأمريكي بين الرئيس الأمريكي ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.

 

فيما سجلت  العقود الآجلة للذهب ارتفاع بنسبة 0.1% إلى 1977 دولار للأوقية أما بالنسبة للعقود الفورية فقد استقرات عند مستوى 1975 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 103.290 نقطة.
 

وخلال الأيام الماضية شهدت أسعار الذهب تراجع عالميا متأثرة بقوة الدولار، الذي صعد مع تخوفات الأسواق من سقف الدين الأمريكي .

وسجل الذهب أمس الأربعاء هبوط في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1962.06 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1965.70 دولار.             

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عيار 18 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 25 مايو 2023

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900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

ولم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، من التوصل إلى اتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار.


من جانبه صرح  الرئيس الأمريكي جو بايدن فى وقت سابق، إنه عقد اجتماعا مثمرا مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، حول الحاجة لمنع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
 

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