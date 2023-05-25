قومي المرأة بأسوان: تنفيذ 2500 زيارة منزلية لرفع الوعي بالتحديات المجتمعية

ضمن حملة "بلدي أمانة"..

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنفيذ 2500 زيارة منزلية استهدفت توعية 12668 سيدة وفتاة داخل 11 قرية بمركز نصر النوبة، وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب “بلدى أمانة”.

ووجه المحافظ، بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لتكثيف الجهود المبذولة وزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر استفادة ودعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

طرق الأبواب

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى، أن حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" تهدف لرفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، إضافة إلى تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء وحب الوطن ، مشيرة بأن الحملة يشارك فيها مجموعة متميزة من الرائدات الريفيات وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومبادرة دوى لتمكين الفتيات ، بجانب مجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على مشاركة علماء ورجال الدين .

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم ٢٤ من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية استهدفت 1200 سيدة ورجل وشاب وطفل من أهالى قرى ونجوع البصيلية الوسطى والدقاديق والكلح غرب والصعايدة والنصراب والشهامة والرمادي بحري والشراونة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرية السبيل قبلى بمركز كوم أمبو.

وأشارت إلى أن الجلسات يتم تنظيمها بالتعاون مع مشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية حيث تتناول الجلسات مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء .